2025-10-19T01:21+0300
2025-10-19T01:21+0300
2025-10-19T01:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
"Украина выигрывает войну". На Западе раскрыли реальную ситуацию на фронте
Политолог Качановский: российские войска близки к освобождению еще пяти городов
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ.
На Западе заявляют, что Украина одерживает победу в конфликте, несмотря на то, что российская армия продолжает наступление и готовится освободить сразу несколько городов, заявил в социальной сети X
политолог из Университета Оттавы Иван Качановский.
"В то время как западные и украинские политики и эксперты утверждают, что Украина выигрывает войну или война зашла в тупик, российские войска близки к окружению/взятию городов Красноармейск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск", — написал политолог.
При этом он напомнил, что с самого начала СВО указывал на отсутствие у Киева каких-либо шансов на победу, и мирные переговоры всегда были наилучшим решением для Украины, но не для Владимира Зеленского.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что Вооруженные силы Украины не в состоянии проводить наступательные операции и сосредотачиваются на удержании позиций, что они делают за счет переброски самых подготовленных солдат.
В конце августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что весной и летом украинские войска пытались сдержать российское продвижение, но понесли огромные потери. По его мнению, стратегическая инициатива в зоне спецоперации полностью на стороне Москвы.
