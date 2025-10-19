https://1prime.ru/20251019/svo-863674447.html

"Украина выигрывает войну". На Западе раскрыли реальную ситуацию на фронте

"Украина выигрывает войну". На Западе раскрыли реальную ситуацию на фронте - 19.10.2025, ПРАЙМ

"Украина выигрывает войну". На Западе раскрыли реальную ситуацию на фронте

На Западе заявляют, что Украина одерживает победу в конфликте, несмотря на то, что российская армия продолжает наступление и готовится освободить сразу...

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. На Западе заявляют, что Украина одерживает победу в конфликте, несмотря на то, что российская армия продолжает наступление и готовится освободить сразу несколько городов, заявил в социальной сети X политолог из Университета Оттавы Иван Качановский."В то время как западные и украинские политики и эксперты утверждают, что Украина выигрывает войну или война зашла в тупик, российские войска близки к окружению/взятию городов Красноармейск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск", — написал политолог.При этом он напомнил, что с самого начала СВО указывал на отсутствие у Киева каких-либо шансов на победу, и мирные переговоры всегда были наилучшим решением для Украины, но не для Владимира Зеленского.В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что Вооруженные силы Украины не в состоянии проводить наступательные операции и сосредотачиваются на удержании позиций, что они делают за счет переброски самых подготовленных солдат.В конце августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что весной и летом украинские войска пытались сдержать российское продвижение, но понесли огромные потери. По его мнению, стратегическая инициатива в зоне спецоперации полностью на стороне Москвы.

