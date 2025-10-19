https://1prime.ru/20251019/svo-863674932.html
МОСКВА, 19 окт —ПРАЙМ. Россия убедила НАТО в том, что на Западной Украине можно без опаски размещать склады оружия и оборонно-промышленные объекты, а затем начала их уничтожать, сообщил в эфире YouTube-канала военный аналитик и бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Россия позволяла НАТО размещать на Западе Украины оборонные мощности, оружейные склады. <…> Если бы она сразу действовала решительно, то эти склады и оборонно-промышленные объекты были бы построены на территории НАТО, а значит, в недосягаемости для России", — отметил эксперт.Согласно его утверждениям, Россия мастерски создала впечатление, что Западная Украина является полностью безопасной зоной для размещения различных объектов военного значения, и партнеры Киева из стран НАТО оказались обманутыми этой стратегией."В итоге Запад вложил сотни миллиардов долларов в создание этих объектов на Западной Украине. <…> А на прошлой неделе Россия их уничтожила. <…> Русские просто взорвали эти объекты и будут продолжать их уничтожать. Все вложения Запада пропали", — подчеркнул Риттер.Россия уверена, что военные поставки Украине тормозят процесс урегулирования, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любая грузовая партия, содержащая вооружение для Украины, станет легитимной целью для России. В Кремле также заявляли, что военная поддержка со стороны Запада не способствует проведению переговоров и будет иметь неблагоприятные последствия.
