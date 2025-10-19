Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто все уничтожила". Хитрый ход России поразил Запад - 19.10.2025
Спецоперация на Украине
"Просто все уничтожила". Хитрый ход России поразил Запад
"Просто все уничтожила". Хитрый ход России поразил Запад
Россия убедила НАТО в том, что на Западной Украине можно без опаски размещать склады оружия и оборонно-промышленные объекты, а затем начала их уничтожать,... | 19.10.2025, ПРАЙМ
03:05 19.10.2025
 
"Просто все уничтожила". Хитрый ход России поразил Запад

Риттер: ВС РФ начали уничтожать склады и оборонные объекты на Западной Украине

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 окт —ПРАЙМ. Россия убедила НАТО в том, что на Западной Украине можно без опаски размещать склады оружия и оборонно-промышленные объекты, а затем начала их уничтожать, сообщил в эфире YouTube-канала военный аналитик и бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Россия позволяла НАТО размещать на Западе Украины оборонные мощности, оружейные склады. <…> Если бы она сразу действовала решительно, то эти склады и оборонно-промышленные объекты были бы построены на территории НАТО, а значит, в недосягаемости для России", — отметил эксперт.
Согласно его утверждениям, Россия мастерски создала впечатление, что Западная Украина является полностью безопасной зоной для размещения различных объектов военного значения, и партнеры Киева из стран НАТО оказались обманутыми этой стратегией.
"В итоге Запад вложил сотни миллиардов долларов в создание этих объектов на Западной Украине. <…> А на прошлой неделе Россия их уничтожила. <…> Русские просто взорвали эти объекты и будут продолжать их уничтожать. Все вложения Запада пропали", — подчеркнул Риттер.
Россия уверена, что военные поставки Украине тормозят процесс урегулирования, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любая грузовая партия, содержащая вооружение для Украины, станет легитимной целью для России. В Кремле также заявляли, что военная поддержка со стороны Запада не способствует проведению переговоров и будет иметь неблагоприятные последствия.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Минобороны рассказало об ударах ВС России по объектам ВСУ за неделю
