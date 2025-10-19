https://1prime.ru/20251019/svo-863698436.html

"Украинцев больше нет". На Западе признали провал Киева на фронте

"Украинцев больше нет". На Западе признали провал Киева на фронте - 19.10.2025, ПРАЙМ

"Украинцев больше нет". На Западе признали провал Киева на фронте

Изменение тона в западных СМИ свидетельствует о том, что больше невозможно замалчивать поражение Украины на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T21:40+0300

2025-10-19T21:40+0300

2025-10-19T21:49+0300

спецоперация на украине

украина

запад

киев

валерий герасимов

вс рф

нато

всу

владимир путин

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858699051_0:40:3134:1803_1920x0_80_0_0_b3c2b9ac184b56c22eb62bba861982b7.jpg

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Изменение тона в западных СМИ свидетельствует о том, что больше невозможно замалчивать поражение Украины на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Больше скрывать невозможно: Россия побеждает, а Запад дает Зеленскому ложные надежды, продолжая обескровливать Украину", — написал он.По словам Дизена, западные политики и медиа на протяжении многих лет искажали данные о потерях и продвижениях ВСУ, навязывая обществу идею бесконечной войны.Он подчеркнул, что смена риторики означает признание провала стратегии опосредованного противостояния России "до последнего украинца"."Теперь у НАТО больше нет украинцев, которыми можно пожертвовать", — добавил эксперт.Эти слова стали реакцией на публикацию The Independent, в которой экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс заявил, что Украина не имеет шансов на победу в конфликте.Ранее Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не способны вести наступление и удерживаются за счет переброски оставшихся боеспособных подразделений.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом Украина безуспешно пыталась сдержать российское продвижение, понеся серьезные потери. По его словам, инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России.

https://1prime.ru/20251019/spetsoperatsiya-863690260.html

https://1prime.ru/20251014/kallas-863480927.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, киев, валерий герасимов, вс рф, нато, всу, владимир путин, в мире