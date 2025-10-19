"Украинцев больше нет". На Западе признали провал Киева на фронте
Дизен: Запад больше не способен скрывать крах Украины в противостоянии с Россией
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Изменение тона в западных СМИ свидетельствует о том, что больше невозможно замалчивать поражение Украины на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Больше скрывать невозможно: Россия побеждает, а Запад дает Зеленскому ложные надежды, продолжая обескровливать Украину", — написал он.
По словам Дизена, западные политики и медиа на протяжении многих лет искажали данные о потерях и продвижениях ВСУ, навязывая обществу идею бесконечной войны.
Он подчеркнул, что смена риторики означает признание провала стратегии опосредованного противостояния России "до последнего украинца".
Он подчеркнул, что смена риторики означает признание провала стратегии опосредованного противостояния России "до последнего украинца".
"Теперь у НАТО больше нет украинцев, которыми можно пожертвовать", — добавил эксперт.
Эти слова стали реакцией на публикацию The Independent, в которой экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс заявил, что Украина не имеет шансов на победу в конфликте.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не способны вести наступление и удерживаются за счет переброски оставшихся боеспособных подразделений.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом Украина безуспешно пыталась сдержать российское продвижение, понеся серьезные потери. По его словам, инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом Украина безуспешно пыталась сдержать российское продвижение, понеся серьезные потери. По его словам, инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России.