Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украинцев больше нет". На Западе признали провал Киева на фронте - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251019/svo-863698436.html
"Украинцев больше нет". На Западе признали провал Киева на фронте
"Украинцев больше нет". На Западе признали провал Киева на фронте - 19.10.2025, ПРАЙМ
"Украинцев больше нет". На Западе признали провал Киева на фронте
Изменение тона в западных СМИ свидетельствует о том, что больше невозможно замалчивать поражение Украины на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T21:40+0300
2025-10-19T21:49+0300
спецоперация на украине
украина
запад
киев
валерий герасимов
вс рф
нато
всу
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858699051_0:40:3134:1803_1920x0_80_0_0_b3c2b9ac184b56c22eb62bba861982b7.jpg
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Изменение тона в западных СМИ свидетельствует о том, что больше невозможно замалчивать поражение Украины на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Больше скрывать невозможно: Россия побеждает, а Запад дает Зеленскому ложные надежды, продолжая обескровливать Украину", — написал он.По словам Дизена, западные политики и медиа на протяжении многих лет искажали данные о потерях и продвижениях ВСУ, навязывая обществу идею бесконечной войны.Он подчеркнул, что смена риторики означает признание провала стратегии опосредованного противостояния России "до последнего украинца"."Теперь у НАТО больше нет украинцев, которыми можно пожертвовать", — добавил эксперт.Эти слова стали реакцией на публикацию The Independent, в которой экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс заявил, что Украина не имеет шансов на победу в конфликте.Ранее Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не способны вести наступление и удерживаются за счет переброски оставшихся боеспособных подразделений.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом Украина безуспешно пыталась сдержать российское продвижение, понеся серьезные потери. По его словам, инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России.
https://1prime.ru/20251019/spetsoperatsiya-863690260.html
https://1prime.ru/20251014/kallas-863480927.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858699051_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_0f059df78127deecf1baa42c863a78bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, киев, валерий герасимов, вс рф, нато, всу, владимир путин, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Валерий Герасимов, ВС РФ, НАТО, ВСУ, Владимир Путин, В мире
21:40 19.10.2025 (обновлено: 21:49 19.10.2025)
 
"Украинцев больше нет". На Западе признали провал Киева на фронте

Дизен: Запад больше не способен скрывать крах Украины в противостоянии с Россией

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа гаубицы Гиацинт-Б группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Боевая работа гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Изменение тона в западных СМИ свидетельствует о том, что больше невозможно замалчивать поражение Украины на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Больше скрывать невозможно: Россия побеждает, а Запад дает Зеленскому ложные надежды, продолжая обескровливать Украину", — написал он.
Российские военные - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Российские военные рассказали об операции против ВСУ в Новомихайловке
14:59
По словам Дизена, западные политики и медиа на протяжении многих лет искажали данные о потерях и продвижениях ВСУ, навязывая обществу идею бесконечной войны.
Он подчеркнул, что смена риторики означает признание провала стратегии опосредованного противостояния России "до последнего украинца".
"Теперь у НАТО больше нет украинцев, которыми можно пожертвовать", — добавил эксперт.
Эти слова стали реакцией на публикацию The Independent, в которой экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс заявил, что Украина не имеет шансов на победу в конфликте.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не способны вести наступление и удерживаются за счет переброски оставшихся боеспособных подразделений.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом Украина безуспешно пыталась сдержать российское продвижение, понеся серьезные потери. По его словам, инициатива в зоне СВО полностью принадлежит России.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Журналист ответил на дерзкое заявление Каллас о преимуществе ВСУ на фронте
14 октября, 07:17
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДКиевВалерий ГерасимовВС РФНАТОВСУВладимир ПутинВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала