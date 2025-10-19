https://1prime.ru/20251019/svo-863699047.html
"Врата ада". СМИ раскрыли, чего боятся бойцы ВСУ на фронте
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Украинские боевики жалуются на разрушительную мощь российского истребителя Су-34, сообщает Military Watch Magazine."Один военнослужащий сравнил удар истребителя с “вратами ада”, подчеркнув, <…> что Су-34 ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей", — цитирует издание слова очевидца.Су-34 — усовершенствованная версия Су-27 с рекордной дальностью полета и высокой грузоподъемностью. Один снаряд с этого самолета способен уничтожить укрепленный бункер, отмечают украинские солдаты.В статье говорится, что истощение украинской ПВО позволило Су-34 свободно действовать вдоль всей линии фронта, обеспечивая поддержку с воздуха.В Минобороны России напомнили, что Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры противника, прикрытых системами ПВО. Самолет также активно используется для ведения разведки.
