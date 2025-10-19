Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Врата ада". СМИ раскрыли, чего боятся бойцы ВСУ на фронте - 19.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Врата ада". СМИ раскрыли, чего боятся бойцы ВСУ на фронте
"Врата ада". СМИ раскрыли, чего боятся бойцы ВСУ на фронте
Украинские боевики жалуются на разрушительную мощь российского истребителя Су-34, сообщает Military Watch Magazine. | 19.10.2025, ПРАЙМ
спецоперация на украине
в мире
минобороны рф
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Украинские боевики жалуются на разрушительную мощь российского истребителя Су-34, сообщает Military Watch Magazine."Один военнослужащий сравнил удар истребителя с “вратами ада”, подчеркнув, &lt;…&gt; что Су-34 ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей", — цитирует издание слова очевидца.Су-34 — усовершенствованная версия Су-27 с рекордной дальностью полета и высокой грузоподъемностью. Один снаряд с этого самолета способен уничтожить укрепленный бункер, отмечают украинские солдаты.В статье говорится, что истощение украинской ПВО позволило Су-34 свободно действовать вдоль всей линии фронта, обеспечивая поддержку с воздуха.В Минобороны России напомнили, что Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры противника, прикрытых системами ПВО. Самолет также активно используется для ведения разведки.
в мире, минобороны рф
Спецоперация на Украине, В мире, Минобороны РФ
21:51 19.10.2025
 
"Врата ада". СМИ раскрыли, чего боятся бойцы ВСУ на фронте

MWM: Су-34 стал главным кошмаром украинских военных

© РИА Новости . Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Валентин Капустин
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Украинские боевики жалуются на разрушительную мощь российского истребителя Су-34, сообщает Military Watch Magazine.
"Один военнослужащий сравнил удар истребителя с “вратами ада”, подчеркнув, <…> что Су-34 ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей", — цитирует издание слова очевидца.
"Украинцев больше нет". На Западе признали провал Киева на фронте
21:40
Су-34 — усовершенствованная версия Су-27 с рекордной дальностью полета и высокой грузоподъемностью. Один снаряд с этого самолета способен уничтожить укрепленный бункер, отмечают украинские солдаты.
В статье говорится, что истощение украинской ПВО позволило Су-34 свободно действовать вдоль всей линии фронта, обеспечивая поддержку с воздуха.
В Минобороны России напомнили, что Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры противника, прикрытых системами ПВО. Самолет также активно используется для ведения разведки.
"Он пьян". Журналист высмеял Зеленского после заявления о России
21:48
Спецоперация на УкраинеВ миреМинобороны РФ
 
 
