https://1prime.ru/20251019/tramp-863695493.html
Россия "кое-что заберет" по итогам украинского конфликта, заявил Трамп
Россия "кое-что заберет" по итогам украинского конфликта, заявил Трамп - 19.10.2025, ПРАЙМ
Россия "кое-что заберет" по итогам украинского конфликта, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу территориальных потерь Украины по итогам конфликта, заявил, что Россия "кое-что заберет". | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T19:07+0300
2025-10-19T19:07+0300
2025-10-19T19:07+0300
спецоперация на украине
россия
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495939_0:81:1690:1032_1920x0_80_0_0_f974ad2512480adc014c19fdff706be3.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу территориальных потерь Украины по итогам конфликта, заявил, что Россия "кое-что заберет". В ходе интервью телеканалу Fox News американского лидера спросили, есть ли у него ощущение, что президент России Владимир Путин готов или открыт к идее завершения конфликта, "не забирая значительную собственность у Украины". "Он кое-что заберет. Я хочу сказать, что они сражались, и у него много собственности", - ответил Трамп.
https://1prime.ru/20251019/tramp-863694493.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495939_103:0:1587:1113_1920x0_80_0_0_900331862abceeb7fc0fa322e4208b7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
Россия "кое-что заберет" по итогам украинского конфликта, заявил Трамп
Трамп: Украина утратит часть территорий по итогам конфликта