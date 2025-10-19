Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия "кое-что заберет" по итогам украинского конфликта, заявил Трамп - 19.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Россия "кое-что заберет" по итогам украинского конфликта, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу территориальных потерь Украины по итогам конфликта, заявил, что Россия "кое-что заберет". В ходе интервью телеканалу Fox News американского лидера спросили, есть ли у него ощущение, что президент России Владимир Путин готов или открыт к идее завершения конфликта, "не забирая значительную собственность у Украины". "Он кое-что заберет. Я хочу сказать, что они сражались, и у него много собственности", - ответил Трамп.
19:07 19.10.2025
 
Россия "кое-что заберет" по итогам украинского конфликта, заявил Трамп

Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу территориальных потерь Украины по итогам конфликта, заявил, что Россия "кое-что заберет".
В ходе интервью телеканалу Fox News американского лидера спросили, есть ли у него ощущение, что президент России Владимир Путин готов или открыт к идее завершения конфликта, "не забирая значительную собственность у Украины".
"Он кое-что заберет. Я хочу сказать, что они сражались, и у него много собственности", - ответил Трамп.
США сами нуждаются в Tomahawk, заявил Трамп
