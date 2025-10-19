Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа
Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа
На Западе раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Украинцев разочаровал результат встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, пишет The Associated Press. "В субботу украинцы поделились своим разочарованием в связи с тем, что США, возможно, не предоставят Киеву ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk..."— говорится в публикации.Так, один из украинских военнослужащих, Роман Винниченко, сказал изданию, что, по его мнению, перспектива поставок дальнобойных ракет была политической "игрой", добавив, что Украина их не получит.Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты.
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Киев, УКРАИНА
09:41 19.10.2025
 
На Западе раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа

AP: украинцы разочарованы результатом встречи Зеленского и Трампа в Белом доме

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Украинцев разочаровал результат встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, пишет The Associated Press.

"В субботу украинцы поделились своим разочарованием в связи с тем, что США, возможно, не предоставят Киеву ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk..."— говорится в публикации.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Заявление Мерца после визита Зеленского в США вызвало изумление на Западе
Вчера, 11:27
Так, один из украинских военнослужащих, Роман Винниченко, сказал изданию, что, по его мнению, перспектива поставок дальнобойных ракет была политической "игрой", добавив, что Украина их не получит.

Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США
Вчера, 09:14
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАКиевУКРАИНА
 
 
