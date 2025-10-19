На Западе раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа

https://1prime.ru/20251019/vstrecha-863679996.html

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Украинцев разочаровал результат встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, пишет The Associated Press. "В субботу украинцы поделились своим разочарованием в связи с тем, что США, возможно, не предоставят Киеву ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk..."— говорится в публикации.Так, один из украинских военнослужащих, Роман Винниченко, сказал изданию, что, по его мнению, перспектива поставок дальнобойных ракет была политической "игрой", добавив, что Украина их не получит.Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты.

