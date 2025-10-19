СМИ раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом
WP: Уиткофф на встрече Трампа и Зеленского требовал уступить Донбасс России
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом потребовал от Украины отдать Донбасс России, пишет Washington Post.
"Уиткофф во время встречи в пятницу оказывал давление на украинскую делегацию по поводу передачи Донбасса, отметив, что регион в основном русскоязычный...", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что украинская делегация надеялась уйти со встречи с ракетами Tomahawk, но ушла ни с чем.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты.
