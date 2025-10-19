https://1prime.ru/20251019/vstrecha-863683391.html

СМИ раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом

СМИ раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом потребовал от Украины отдать Донбасс России, пишет Washington Post. "Уиткофф во время встречи в пятницу оказывал давление на украинскую делегацию по поводу передачи Донбасса, отметив, что регион в основном русскоязычный...", — говорится в публикации.Издание отмечает, что украинская делегация надеялась уйти со встречи с ракетами Tomahawk, но ушла ни с чем.В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты.

