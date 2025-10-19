https://1prime.ru/20251019/zelenskiy-863697651.html

Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям

Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям - 19.10.2025, ПРАЙМ

Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям

Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T20:44+0300

2025-10-19T20:44+0300

2025-10-19T20:44+0300

спецоперация на украине

россия

общество

владимир зеленский

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате. "Нам нужно закончить эту войну, и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC. Он отметил, что готов к переговорам "в любом формате".

https://1prime.ru/20251019/tramp-863695493.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир зеленский, nbc