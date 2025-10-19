https://1prime.ru/20251019/zelenskiy-863697651.html
Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате. "Нам нужно закончить эту войну, и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC. Он отметил, что готов к переговорам "в любом формате".
