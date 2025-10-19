Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям - 19.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям
Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям - 19.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям
Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T20:44+0300
2025-10-19T20:44+0300
спецоперация на украине
россия
общество
владимир зеленский
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате. "Нам нужно закончить эту войну, и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC. Он отметил, что готов к переговорам "в любом формате".
россия, общество , владимир зеленский, nbc
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Владимир Зеленский, NBC
20:44 19.10.2025
 
Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям

Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям в любом формате

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате.
"Нам нужно закончить эту войну, и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC.
Он отметил, что готов к переговорам "в любом формате".
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоВладимир ЗеленскийNBC
 
 
Заголовок открываемого материала