В ЕАЭС введут электронные навигационные пломбы

В ЕАЭС введут электронные навигационные пломбы

2025-10-20T23:56+0300

бизнес

россия

еаэс

евразийская экономическая комиссия

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Электронные навигационные пломбы для отслеживания автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок вводятся на территории стран ЕАЭС с 11 февраля 2026 года, что станет новым шагом к интеграции стран союза, к обеспечению свободного перемещения товаров внутри него, заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов. "Это историческое решение коллегии Евразийской экономической комиссии начнет действовать с 11 февраля 2026 года на территории всех пяти государств ЕАЭС", - сказал он в ходе встречи с журналистами в штаб-квартире ЕЭК. "Во-первых, впервые на всей территории ЕАЭС будет применятся электронная навигационная пломба для отслеживания сухопутных (автомобильных и железнодорожных) перевозок. Во-вторых, это новый шаг и к интеграции, и к обеспечению свободного передвижения товаров", - добавил Давыдов. По его словам, на первом этапе навигационные пломбы будут применяться в отношении санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголя и табака и некоторых видов промышленных товаров.

