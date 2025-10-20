https://1prime.ru/20251020/eaes-863736340.html
В ЕАЭС введут электронные навигационные пломбы
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Электронные навигационные пломбы для отслеживания автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок вводятся на территории стран ЕАЭС с 11 февраля 2026 года, что станет новым шагом к интеграции стран союза, к обеспечению свободного перемещения товаров внутри него, заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов. "Это историческое решение коллегии Евразийской экономической комиссии начнет действовать с 11 февраля 2026 года на территории всех пяти государств ЕАЭС", - сказал он в ходе встречи с журналистами в штаб-квартире ЕЭК. "Во-первых, впервые на всей территории ЕАЭС будет применятся электронная навигационная пломба для отслеживания сухопутных (автомобильных и железнодорожных) перевозок. Во-вторых, это новый шаг и к интеграции, и к обеспечению свободного передвижения товаров", - добавил Давыдов. По его словам, на первом этапе навигационные пломбы будут применяться в отношении санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголя и табака и некоторых видов промышленных товаров.
