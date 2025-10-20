Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕАЭС введут электронные навигационные пломбы - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/eaes-863736340.html
В ЕАЭС введут электронные навигационные пломбы
В ЕАЭС введут электронные навигационные пломбы - 20.10.2025, ПРАЙМ
В ЕАЭС введут электронные навигационные пломбы
Электронные навигационные пломбы для отслеживания автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок вводятся на территории стран ЕАЭС с 11 февраля 2026 года,... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T23:56+0300
2025-10-20T23:56+0300
бизнес
россия
еаэс
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84077/69/840776902_0:106:3239:1928_1920x0_80_0_0_35394af3e54610267e3537431c7b2740.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Электронные навигационные пломбы для отслеживания автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок вводятся на территории стран ЕАЭС с 11 февраля 2026 года, что станет новым шагом к интеграции стран союза, к обеспечению свободного перемещения товаров внутри него, заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов. "Это историческое решение коллегии Евразийской экономической комиссии начнет действовать с 11 февраля 2026 года на территории всех пяти государств ЕАЭС", - сказал он в ходе встречи с журналистами в штаб-квартире ЕЭК. "Во-первых, впервые на всей территории ЕАЭС будет применятся электронная навигационная пломба для отслеживания сухопутных (автомобильных и железнодорожных) перевозок. Во-вторых, это новый шаг и к интеграции, и к обеспечению свободного передвижения товаров", - добавил Давыдов. По его словам, на первом этапе навигационные пломбы будут применяться в отношении санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголя и табака и некоторых видов промышленных товаров.
https://1prime.ru/20251014/eeas-863506927.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84077/69/840776902_264:0:2976:2034_1920x0_80_0_0_ccca4000063a77f6c021a5e396b24202.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Бизнес, РОССИЯ, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
23:56 20.10.2025
 
В ЕАЭС введут электронные навигационные пломбы

Давыдов: навигационные пломбы для перевозок станут новым шагом к интеграции стран в ЕАЭС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЕАЭС 2023. Работа форума
ЕАЭС 2023. Работа форума
ЕАЭС 2023. Работа форума. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Электронные навигационные пломбы для отслеживания автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок вводятся на территории стран ЕАЭС с 11 февраля 2026 года, что станет новым шагом к интеграции стран союза, к обеспечению свободного перемещения товаров внутри него, заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов.
"Это историческое решение коллегии Евразийской экономической комиссии начнет действовать с 11 февраля 2026 года на территории всех пяти государств ЕАЭС", - сказал он в ходе встречи с журналистами в штаб-квартире ЕЭК.
"Во-первых, впервые на всей территории ЕАЭС будет применятся электронная навигационная пломба для отслеживания сухопутных (автомобильных и железнодорожных) перевозок. Во-вторых, это новый шаг и к интеграции, и к обеспечению свободного передвижения товаров", - добавил Давыдов.
По его словам, на первом этапе навигационные пломбы будут применяться в отношении санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголя и табака и некоторых видов промышленных товаров.
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
ЕАЭС ввел антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из Китая
14 октября, 19:49
 
БизнесРОССИЯЕАЭСЕвразийская экономическая комиссия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала