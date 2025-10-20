https://1prime.ru/20251020/iran-863732501.html

Иран рассмотрит новое предложение о сотрудничестве с МАГАТЭ, если оно будет

Иран рассмотрит новое предложение о сотрудничестве с МАГАТЭ, если оно будет - 20.10.2025, ПРАЙМ

Иран рассмотрит новое предложение о сотрудничестве с МАГАТЭ, если оно будет

Иран рассмотрит новое предложение о сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если оно поступит, заявил секретарь Высшего совета... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T21:49+0300

2025-10-20T21:49+0300

2025-10-20T21:49+0300

мировая экономика

иран

сша

великобритания

дональд трамп

магатэ

мид

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg

ТЕГЕРАН, 20 окт - ПРАЙМ. Иран рассмотрит новое предложение о сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если оно поступит, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Лариджани. "После активации механизма возврата санкций, мы, как ранее отмечал (глава МИД – ред. Аббас) Аракчи, пересмотрим Каирское соглашение, которое на данный момент мы считаем недействительным. Однако если МАГАТЭ представит новое предложение по взаимодействию, его рассмотрит ВСНБ", - написал Лариджани на своей странице в соцсети X. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана прекратил свое действие 18 октября в связи с истечением срока. Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН была принята 20 июля 2015 года в поддержку СВПД по ядерной программе Ирана. Ранее глава МИД Аракчи заявил, что переговоры с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) по иранской ядерной проблематике "больше не актуальны" для Ирана. Он сообщил, что Иран отложил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенное в Египте, а ИРИ прекратила сотрудничество с агентством. Двадцать восьмого августа Великобритания, Франция и Германия уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении исламской республики, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иранские власти призвали государства не следовать выполнению резолюций. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://1prime.ru/20250926/putin--862826451.html

https://1prime.ru/20250929/es-862939299.html

https://1prime.ru/20250902/programma-861649496.html

иран

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, великобритания, дональд трамп, магатэ, мид, оон