Иран рассмотрит новое предложение о сотрудничестве с МАГАТЭ, если оно будет

Лариджани: Иран рассмотрит новое предложение о сотрудничестве с МАГАТЭ, если оно поступит
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 окт - ПРАЙМ. Иран рассмотрит новое предложение о сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если оно поступит, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Лариджани.
"После активации механизма возврата санкций, мы, как ранее отмечал (глава МИД – ред. Аббас) Аракчи, пересмотрим Каирское соглашение, которое на данный момент мы считаем недействительным. Однако если МАГАТЭ представит новое предложение по взаимодействию, его рассмотрит ВСНБ", - написал Лариджани на своей странице в соцсети X.
Ранее глава МИД Аракчи заявил, что переговоры с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) по иранской ядерной проблематике "больше не актуальны" для Ирана. Он сообщил, что Иран отложил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенное в Египте, а ИРИ прекратила сотрудничество с агентством.
Двадцать восьмого августа Великобритания, Франция и Германия уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении исламской республики, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября.
Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иранские власти призвали государства не следовать выполнению резолюций.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.