Каллас: в ЕС пока не договорились о кредите Киеву под российские активы - 20.10.2025, ПРАЙМ
Каллас: в ЕС пока не договорились о кредите Киеву под российские активы
Каллас: в ЕС пока не договорились о кредите Киеву под российские активы
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС еще не договорились о новом кредите Украине под замороженные российские активы, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза. "Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение", - сказала она.
08:58 20.10.2025
 
Каллас: в ЕС пока не договорились о кредите Киеву под российские активы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКая Каллас
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС еще не договорились о новом кредите Украине под замороженные российские активы, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
"Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение", - сказала она.
Каллас высказалась о новом пакете санкций ЕС против России
Заголовок открываемого материала