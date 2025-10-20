https://1prime.ru/20251020/kitaj-863705802.html

Китай за три квартала нарастил добычу нефти на 1,7%

ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Китай по итогам трех кварталов 2025 года нарастил добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 6,4%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Китай в январе-сентябре 2025 года добыл 162,63 миллиона тонн нефти, рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 1,7%. Объем переработки нефти за январь-июнь достиг 550,81 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 3,7%. Объем добычи нефти в КНР в сентябре 2025 года составил 17,7 миллиона тонн, рост в годовом выражении на 4,1%, объем переработки в сентябре достиг отметки в 62,69 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 6,8%. Добыча природного газа в Китае в январе-сентябре 2025 года достигла отметки в 194,9 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6,4%. В сентябре добыча газа в Китае составила 21,2 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 9,4%. Вместе с тем выросло и производство угля, так, за три квартала 2025 года рост показателя составил 2%, объем производства достиг отметки в 3,5 миллиарда тонн. За сентябрь в китайских шахтах добыли 410 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 1,8%. По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%.

