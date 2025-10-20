Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай за три квартала нарастил добычу нефти на 1,7% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251020/kitaj-863705802.html
Китай за три квартала нарастил добычу нефти на 1,7%
Китай за три квартала нарастил добычу нефти на 1,7% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Китай за три квартала нарастил добычу нефти на 1,7%
Китай по итогам трех кварталов 2025 года нарастил добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 6,4%, свидетельствуют | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T05:56+0300
2025-10-20T05:56+0300
энергетика
нефть
газ
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863705802.jpg?1760928965
ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Китай по итогам трех кварталов 2025 года нарастил добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 6,4%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Китай в январе-сентябре 2025 года добыл 162,63 миллиона тонн нефти, рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 1,7%. Объем переработки нефти за январь-июнь достиг 550,81 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 3,7%. Объем добычи нефти в КНР в сентябре 2025 года составил 17,7 миллиона тонн, рост в годовом выражении на 4,1%, объем переработки в сентябре достиг отметки в 62,69 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 6,8%. Добыча природного газа в Китае в январе-сентябре 2025 года достигла отметки в 194,9 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6,4%. В сентябре добыча газа в Китае составила 21,2 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 9,4%. Вместе с тем выросло и производство угля, так, за три квартала 2025 года рост показателя составил 2%, объем производства достиг отметки в 3,5 миллиарда тонн. За сентябрь в китайских шахтах добыли 410 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 1,8%. По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, китай, кнр
Энергетика, Нефть, Газ, КИТАЙ, КНР
05:56 20.10.2025
 
Китай за три квартала нарастил добычу нефти на 1,7%

Китай за три квартала нарастил добычу нефти на 1,7%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Китай по итогам трех кварталов 2025 года нарастил добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 6,4%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
Китай в январе-сентябре 2025 года добыл 162,63 миллиона тонн нефти, рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 1,7%. Объем переработки нефти за январь-июнь достиг 550,81 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 3,7%.
Объем добычи нефти в КНР в сентябре 2025 года составил 17,7 миллиона тонн, рост в годовом выражении на 4,1%, объем переработки в сентябре достиг отметки в 62,69 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 6,8%.
Добыча природного газа в Китае в январе-сентябре 2025 года достигла отметки в 194,9 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6,4%. В сентябре добыча газа в Китае составила 21,2 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 9,4%.
Вместе с тем выросло и производство угля, так, за три квартала 2025 года рост показателя составил 2%, объем производства достиг отметки в 3,5 миллиарда тонн. За сентябрь в китайских шахтах добыли 410 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 1,8%.
По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%.
 
ЭнергетикаНефтьГазКИТАЙКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала