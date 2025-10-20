Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251020/mema-863720824.html
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа - 20.10.2025, ПРАЙМ
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа
Владимиру Зеленскому нужно очень серьезно отнестись к предупреждению президента США Дональда Трампа, написал член финской национально-консервативной партии... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T16:11+0300
2025-10-20T16:11+0300
спецоперация на украине
украина
дональд трамп
сша
киев
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому нужно очень серьезно отнестись к предупреждению президента США Дональда Трампа, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X. "Он (Трамп - Прим.ред) знает, о чем говорит, у него должно быть четкое представление о том, как будут развиваться события в случае провала мирного процесса. Шоу окончено", — говорится в публикации.Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Кроме того, спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.На прошлой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость.
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863713653.html
https://1prime.ru/20251018/koshkovich-863661249.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, США, Киев, Владимир Зеленский
16:11 20.10.2025
 
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа

Политик Мема призвал Зеленского серьезно отнестись к предупреждению Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому нужно очень серьезно отнестись к предупреждению президента США Дональда Трампа, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.

"Он (Трамп - Прим.ред) знает, о чем говорит, у него должно быть четкое представление о том, как будут развиваться события в случае провала мирного процесса. Шоу окончено", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
10:41
Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Кроме того, спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.

На прошлой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США
18 октября, 09:14
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДональд ТрампСШАКиевВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала