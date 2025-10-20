На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому нужно очень серьезно отнестись к предупреждению президента США Дональда Трампа, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.
"Он (Трамп - Прим.ред) знает, о чем говорит, у него должно быть четкое представление о том, как будут развиваться события в случае провала мирного процесса. Шоу окончено", — говорится в публикации.
Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Кроме того, спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
На прошлой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость.
