Минэнерго предложило создать новую некоммерческую организацию

Минэнерго предложило создать новую некоммерческую организацию

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает создать новую некоммерческую организацию для инфраструктурного развития и регулирования энергоотрасли, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак. "Предлагается сформировать два новых института: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития, на базе которых будут развиваться и сопровождаться новые механизмы… Первый институт – это институт инфраструктурного развития. Предлагается сформировать его в виде публично-правовой компании. Его основные цели – синхронизировать схемы развития электроэнергетической инфраструктуры, газовой, угольной, транспортной инфраструктуры, формировать мероприятия по комплексному развитию территорий и внутренних водных путей в крупнейших бассейнах РФ", - сказал он. По его словам, задачи компании - готовить площадки с инфраструктурой для строительства генерирующих мощностей, анализировать максимальные затраты, выполнять функции единого государственного заказчика по строительству ГЭС, обеспечивать весь цикл типового проектирования модульного строительства, в том числе посредством отраслевого заказа на оборудование. Замминистра добавил, что идеальная цель в ходе проекта – это перейти к типовому проектированию электростанций. Несмотря на типовое проектирование, система проведения конкурсных отборов на строительство электростанций должна сохраниться, однако "давление сверху на конечную стоимость должно соответствовать текущим реалиям", добавил Грабчак.

