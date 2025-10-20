https://1prime.ru/20251020/minenergo-863701650.html
Минэнерго предложило создать новую некоммерческую организацию
Минэнерго предложило создать новую некоммерческую организацию - 20.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго предложило создать новую некоммерческую организацию
Минэнерго РФ предлагает создать новую некоммерческую организацию для инфраструктурного развития и регулирования энергоотрасли, заявил в ходе заседания комиссии... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T00:15+0300
2025-10-20T00:15+0300
2025-10-20T00:40+0300
энергетика
нефть
россия
рф
евгений грабчак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863701650.jpg?1760910051
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает создать новую некоммерческую организацию для инфраструктурного развития и регулирования энергоотрасли, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак. "Предлагается сформировать два новых института: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития, на базе которых будут развиваться и сопровождаться новые механизмы… Первый институт – это институт инфраструктурного развития. Предлагается сформировать его в виде публично-правовой компании. Его основные цели – синхронизировать схемы развития электроэнергетической инфраструктуры, газовой, угольной, транспортной инфраструктуры, формировать мероприятия по комплексному развитию территорий и внутренних водных путей в крупнейших бассейнах РФ", - сказал он. По его словам, задачи компании - готовить площадки с инфраструктурой для строительства генерирующих мощностей, анализировать максимальные затраты, выполнять функции единого государственного заказчика по строительству ГЭС, обеспечивать весь цикл типового проектирования модульного строительства, в том числе посредством отраслевого заказа на оборудование. Замминистра добавил, что идеальная цель в ходе проекта – это перейти к типовому проектированию электростанций. Несмотря на типовое проектирование, система проведения конкурсных отборов на строительство электростанций должна сохраниться, однако "давление сверху на конечную стоимость должно соответствовать текущим реалиям", добавил Грабчак.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, рф, евгений грабчак
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, РФ, Евгений Грабчак
Минэнерго предложило создать новую некоммерческую организацию
Минэнерго предложило создать некоммерческую организацию для развития отрасли
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает создать новую некоммерческую организацию для инфраструктурного развития и регулирования энергоотрасли, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак.
"Предлагается сформировать два новых института: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития, на базе которых будут развиваться и сопровождаться новые механизмы… Первый институт – это институт инфраструктурного развития. Предлагается сформировать его в виде публично-правовой компании. Его основные цели – синхронизировать схемы развития электроэнергетической инфраструктуры, газовой, угольной, транспортной инфраструктуры, формировать мероприятия по комплексному развитию территорий и внутренних водных путей в крупнейших бассейнах РФ", - сказал он.
По его словам, задачи компании - готовить площадки с инфраструктурой для строительства генерирующих мощностей, анализировать максимальные затраты, выполнять функции единого государственного заказчика по строительству ГЭС, обеспечивать весь цикл типового проектирования модульного строительства, в том числе посредством отраслевого заказа на оборудование. Замминистра добавил, что идеальная цель в ходе проекта – это перейти к типовому проектированию электростанций.
Несмотря на типовое проектирование, система проведения конкурсных отборов на строительство электростанций должна сохраниться, однако "давление сверху на конечную стоимость должно соответствовать текущим реалиям", добавил Грабчак.