Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго предложило создать новую некоммерческую организацию - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251020/minenergo-863701650.html
Минэнерго предложило создать новую некоммерческую организацию
Минэнерго предложило создать новую некоммерческую организацию - 20.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго предложило создать новую некоммерческую организацию
Минэнерго РФ предлагает создать новую некоммерческую организацию для инфраструктурного развития и регулирования энергоотрасли, заявил в ходе заседания комиссии... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T00:15+0300
2025-10-20T00:40+0300
энергетика
нефть
россия
рф
евгений грабчак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863701650.jpg?1760910051
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает создать новую некоммерческую организацию для инфраструктурного развития и регулирования энергоотрасли, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак. "Предлагается сформировать два новых института: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития, на базе которых будут развиваться и сопровождаться новые механизмы… Первый институт – это институт инфраструктурного развития. Предлагается сформировать его в виде публично-правовой компании. Его основные цели – синхронизировать схемы развития электроэнергетической инфраструктуры, газовой, угольной, транспортной инфраструктуры, формировать мероприятия по комплексному развитию территорий и внутренних водных путей в крупнейших бассейнах РФ", - сказал он. По его словам, задачи компании - готовить площадки с инфраструктурой для строительства генерирующих мощностей, анализировать максимальные затраты, выполнять функции единого государственного заказчика по строительству ГЭС, обеспечивать весь цикл типового проектирования модульного строительства, в том числе посредством отраслевого заказа на оборудование. Замминистра добавил, что идеальная цель в ходе проекта – это перейти к типовому проектированию электростанций. Несмотря на типовое проектирование, система проведения конкурсных отборов на строительство электростанций должна сохраниться, однако "давление сверху на конечную стоимость должно соответствовать текущим реалиям", добавил Грабчак.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, рф, евгений грабчак
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, РФ, Евгений Грабчак
00:15 20.10.2025 (обновлено: 00:40 20.10.2025)
 
Минэнерго предложило создать новую некоммерческую организацию

Минэнерго предложило создать некоммерческую организацию для развития отрасли

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает создать новую некоммерческую организацию для инфраструктурного развития и регулирования энергоотрасли, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак.
"Предлагается сформировать два новых института: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития, на базе которых будут развиваться и сопровождаться новые механизмы… Первый институт – это институт инфраструктурного развития. Предлагается сформировать его в виде публично-правовой компании. Его основные цели – синхронизировать схемы развития электроэнергетической инфраструктуры, газовой, угольной, транспортной инфраструктуры, формировать мероприятия по комплексному развитию территорий и внутренних водных путей в крупнейших бассейнах РФ", - сказал он.
По его словам, задачи компании - готовить площадки с инфраструктурой для строительства генерирующих мощностей, анализировать максимальные затраты, выполнять функции единого государственного заказчика по строительству ГЭС, обеспечивать весь цикл типового проектирования модульного строительства, в том числе посредством отраслевого заказа на оборудование. Замминистра добавил, что идеальная цель в ходе проекта – это перейти к типовому проектированию электростанций.
Несмотря на типовое проектирование, система проведения конкурсных отборов на строительство электростанций должна сохраниться, однако "давление сверху на конечную стоимость должно соответствовать текущим реалиям", добавил Грабчак.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯРФЕвгений Грабчак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала