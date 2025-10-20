https://1prime.ru/20251020/neft--863709293.html
Нефть дешевеет после выхода данных об увеличении ее добычи в Китае
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно снижаются после выхода статистики по увеличению ее добычи в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,44%, до 61,02 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 56,9 доллара. Ранее в понедельник государственное статистическое бюро КНР сообщило, что страна по итогам трех кварталов 2025 года нарастила добычу нефти на 1,7% в годовом выражении, природного газа - на 6,4%. Объем добычи нефти в КНР в сентябре вырос на 4,1%, до 17,7 миллиона тонн, а объем переработки достиг отметки в 62,69 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 6,8%. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, инвесторы следят за показателями по стране для оценки перспектив спроса.
