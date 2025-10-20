Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-20T18:39+0300
2025-10-20T18:39+0300
нефть
рынок
китай
гайана
сша
опек
энергетика
18:39 20.10.2025
 
Нефть дешевеет на опасениях ослабления спроса и увеличения предложения

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на опасениях ослабления спроса и увеличения предложения на рынке сырья, свидетельствует динамика торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.26 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,72% - до 60,85 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 56,83 доллара.
"Объем нефтедобычи увеличивается как со стороны ОПЕК+, члены которого постепенно сворачивают прежние квоты на добычу, - так и у стран вне группы, преимущественно в Америке, где Гайана недавно начала добычу на новом морском месторождении, также производство нефти в США достигло нового рекордного уровня", - передает Блумберг объяснение аналитика агентства Джулиана Ли (Julian Lee).
"Этот рост предложения происходит в условиях замедления роста спроса, и эксперты прогнозируют, что уже в начале следующего года избыток нефти может составить до 4 миллионов баррелей в сутки", - также добавил эксперт.
Трейдеры также обращают внимание на промышленную статистику из Китая, вышедшую ранее в понедельник. Объем добычи нефти в КНР в сентябре вырос на 4,1% - до 17,7 миллиона тонн, а объем переработки достиг отметки в 62,69 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 6,8%.
Министр энергетики РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Россия полностью обеспечена нефтепродуктами, заявил Новак
17 октября, 16:25
 
