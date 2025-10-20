https://1prime.ru/20251020/neft-863726607.html

Нефть дешевеет на опасениях ослабления спроса и увеличения предложения

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на опасениях ослабления спроса и увеличения предложения на рынке сырья, свидетельствует динамика торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.26 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,72% - до 60,85 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 56,83 доллара. "Объем нефтедобычи увеличивается как со стороны ОПЕК+, члены которого постепенно сворачивают прежние квоты на добычу, - так и у стран вне группы, преимущественно в Америке, где Гайана недавно начала добычу на новом морском месторождении, также производство нефти в США достигло нового рекордного уровня", - передает Блумберг объяснение аналитика агентства Джулиана Ли (Julian Lee). "Этот рост предложения происходит в условиях замедления роста спроса, и эксперты прогнозируют, что уже в начале следующего года избыток нефти может составить до 4 миллионов баррелей в сутки", - также добавил эксперт. Трейдеры также обращают внимание на промышленную статистику из Китая, вышедшую ранее в понедельник. Объем добычи нефти в КНР в сентябре вырос на 4,1% - до 17,7 миллиона тонн, а объем переработки достиг отметки в 62,69 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 6,8%.

