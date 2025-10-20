https://1prime.ru/20251020/peskov--863717740.html

Песков высказался о саммите России и США

Песков высказался о саммите России и США - 20.10.2025, ПРАЙМ

Песков высказался о саммите России и США

Москва ждёт от нового саммита РФ-США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T13:16+0300

2025-10-20T13:16+0300

2025-10-20T13:16+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

украина

москва

россия

рф

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Москва ждёт от нового саммита РФ-США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Первое - это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чего ждет Москва от предстоящего саммита. В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.

https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863713653.html

украина

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, украина, москва, россия, рф, мировая экономика