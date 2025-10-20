https://1prime.ru/20251020/peskov--863717740.html
Песков высказался о саммите России и США
Песков высказался о саммите России и США - 20.10.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о саммите России и США
Москва ждёт от нового саммита РФ-США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T13:16+0300
2025-10-20T13:16+0300
2025-10-20T13:16+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
украина
москва
россия
рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Москва ждёт от нового саммита РФ-США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Первое - это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чего ждет Москва от предстоящего саммита. В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863713653.html
украина
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, украина, москва, россия, рф, мировая экономика
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, УКРАИНА, МОСКВА, РОССИЯ, РФ, Мировая экономика
Песков высказался о саммите России и США
Песков: РФ ждёт от саммита РФ и США возможности продвижения в украинском урегулировании
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Москва ждёт от нового саммита РФ-США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое - это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чего ждет Москва от предстоящего саммита.
В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине