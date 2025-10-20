Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков высказался о саммите России и США - 20.10.2025
Песков высказался о саммите России и США
Песков высказался о саммите России и США - 20.10.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о саммите России и США
Москва ждёт от нового саммита РФ-США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T13:16+0300
2025-10-20T13:16+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
украина
москва
россия
рф
мировая экономика
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Москва ждёт от нового саммита РФ-США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Первое - это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чего ждет Москва от предстоящего саммита. В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
украина
москва
рф
дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, украина, москва, россия, рф, мировая экономика
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, УКРАИНА, МОСКВА, РОССИЯ, РФ, Мировая экономика
13:16 20.10.2025
 
Песков высказался о саммите России и США

Песков: РФ ждёт от саммита РФ и США возможности продвижения в украинском урегулировании

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Москва ждёт от нового саммита РФ-США возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое - это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чего ждет Москва от предстоящего саммита.
В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
10:41
 
Спецоперация на Украине
 
 
