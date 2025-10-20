https://1prime.ru/20251020/peskov--863717989.html
Песков высказался о заявлениях в США про Tomahawk
Песков высказался о заявлениях в США про Tomahawk - 20.10.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о заявлениях в США про Tomahawk
Россия слушает заявления по ракетам Tomahawk в США, ориентируется на них, здесь не может быть каких-то официальных уведомлений, сообщил пресс-секретарь... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T13:18+0300
2025-10-20T13:18+0300
2025-10-20T13:18+0300
спецоперация на украине
сша
украина
дмитрий песков
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия слушает заявления по ракетам Tomahawk в США, ориентируется на них, здесь не может быть каких-то официальных уведомлений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "На этот счет каких-то официальных не может быть каких-то уведомлений. Мы слышим и слушаем заявления на этот счет, вот так и ориентируемся", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, уведомляют ли Россию о решении по поставкам Tomahawk Украине.
https://1prime.ru/20251020/kallas--863709606.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, дмитрий песков, россия
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков, РОССИЯ
Песков высказался о заявлениях в США про Tomahawk
Песков: Россия слушает заявления по Tomahawk в США, ориентируется на них