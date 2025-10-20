https://1prime.ru/20251020/peskov--863717989.html

Песков высказался о заявлениях в США про Tomahawk

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия слушает заявления по ракетам Tomahawk в США, ориентируется на них, здесь не может быть каких-то официальных уведомлений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "На этот счет каких-то официальных не может быть каких-то уведомлений. Мы слышим и слушаем заявления на этот счет, вот так и ориентируемся", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, уведомляют ли Россию о решении по поставкам Tomahawk Украине.

