Тара Рид рассказала о новом дне рождения
Тара Рид рассказала о новом дне рождения
06:29 20.10.2025 (обновлено: 07:37 20.10.2025)
 
Тара Рид рассказала о новом дне рождения

Тара Рид назвала день получения гражданства России своим новым днем рождения

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид в беседе с РИА Новости назвала своим новым днем рождения день, когда она получила гражданство России.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате.
"Это была огромная честь для меня. Итак, 22 сентября - мой новый день рождения. Я очень счастлива", - сказала Рид.
 
ОбществоМировая экономикаСШАРФДжо БайденВладимир ПутинRT
 
 
