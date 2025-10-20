https://1prime.ru/20251020/rid-863706503.html
Тара Рид рассказала о новом дне рождения
Тара Рид рассказала о новом дне рождения
2025-10-20T06:29+0300
2025-10-20T06:29+0300
2025-10-20T07:37+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид в беседе с РИА Новости назвала своим новым днем рождения день, когда она получила гражданство России. Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. "Это была огромная честь для меня. Итак, 22 сентября - мой новый день рождения. Я очень счастлива", - сказала Рид.
