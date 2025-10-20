Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Росстандарте рассказали о снижении доли небезопасной продукции - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/rosstandart-863704558.html
В Росстандарте рассказали о снижении доли небезопасной продукции
В Росстандарте рассказали о снижении доли небезопасной продукции - 20.10.2025, ПРАЙМ
В Росстандарте рассказали о снижении доли небезопасной продукции
Доля не отвечающей требованиям кабельной продукции, сухих смесей, цемента и радиаторов отопления снизилась на 5% меньше чем за год проведения эксперимента по... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T04:22+0300
2025-10-20T04:22+0300
экономика
россия
общество
рф
пермь
санкт-петербург
росстандарт
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863704558.jpg?1760923355
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Доля не отвечающей требованиям кабельной продукции, сухих смесей, цемента и радиаторов отопления снизилась на 5% меньше чем за год проведения эксперимента по госконтролю и надзору, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Росстандарт в соответствии с поручением правительства РФ с 2024 года реализует эксперимент по госконтролю и надзору за определёнными строительными материалами. В рамках эксперимента проверяется кабельная продукция, некоторые виды цемента, сухие строительные смеси и радиаторы отопления. Как рассказал глава агентства, по этой продукции отраслевые ассоциации "били в колокола" из-за засилья на рынке фальсификата и контрафакта. "В среднем мы видим снижение не менее чем на 5% по каждому из показателей только за неполный год проведения эксперимента. Положительная динамика продолжается", - сказал Шалаев. До начала эксперимента, по данным отраслевых ассоциаций, которые привел руководитель Росстандарта, доля небезопасных товаров, не соответствующих обязательным требованиям, по цементной продукции составляла 22%, а по кабельной - 21%. Сейчас, по словам Шалаева, подготовлен ряд программ по изъятию небезопасной продукции с рынка. Более того, многие производители не стали дожидаться, "пока гром грянет", и сами добровольно стали отзывать небезопасную продукцию. "Например, в Перми одним из участников рынка было отозвано с рынка добровольно 216 тысяч метров не соответствующего требованиям кабеля. В Санкт-Петербурге сухие строительные смеси были отозваны на общую сумму 104 миллиона рублей", - рассказал руководитель Росстандарта. Он отметил, что эксперимент в дальнейшем продолжится. Кроме того, Росстандарт совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития подготовили изменения в законы о промышленной политике и о техническом регулировании, вводящие новый вид контроля - Федерального государственного контроля и надзора за отдельными видами промышленной продукции. "Также сформирован проект перечня приоритетных групп промышленной продукции, в отношении которых необходимо установление нового вида федерального государственного контроля (надзора), где в первую очередь попали практически все виды строительных материалов и изделий", - уточнил он. Полностью интервью с Антоном Шалаевым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
рф
пермь
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, пермь, санкт-петербург, росстандарт, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, ПЕРМЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росстандарт, Минпромторг
04:22 20.10.2025
 
В Росстандарте рассказали о снижении доли небезопасной продукции

Росстандарт: доля небезопасной кабельной продукции снизилась на 5%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Доля не отвечающей требованиям кабельной продукции, сухих смесей, цемента и радиаторов отопления снизилась на 5% меньше чем за год проведения эксперимента по госконтролю и надзору, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Росстандарт в соответствии с поручением правительства РФ с 2024 года реализует эксперимент по госконтролю и надзору за определёнными строительными материалами. В рамках эксперимента проверяется кабельная продукция, некоторые виды цемента, сухие строительные смеси и радиаторы отопления. Как рассказал глава агентства, по этой продукции отраслевые ассоциации "били в колокола" из-за засилья на рынке фальсификата и контрафакта.
"В среднем мы видим снижение не менее чем на 5% по каждому из показателей только за неполный год проведения эксперимента. Положительная динамика продолжается", - сказал Шалаев.
До начала эксперимента, по данным отраслевых ассоциаций, которые привел руководитель Росстандарта, доля небезопасных товаров, не соответствующих обязательным требованиям, по цементной продукции составляла 22%, а по кабельной - 21%.
Сейчас, по словам Шалаева, подготовлен ряд программ по изъятию небезопасной продукции с рынка. Более того, многие производители не стали дожидаться, "пока гром грянет", и сами добровольно стали отзывать небезопасную продукцию.
"Например, в Перми одним из участников рынка было отозвано с рынка добровольно 216 тысяч метров не соответствующего требованиям кабеля. В Санкт-Петербурге сухие строительные смеси были отозваны на общую сумму 104 миллиона рублей", - рассказал руководитель Росстандарта.
Он отметил, что эксперимент в дальнейшем продолжится. Кроме того, Росстандарт совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития подготовили изменения в законы о промышленной политике и о техническом регулировании, вводящие новый вид контроля - Федерального государственного контроля и надзора за отдельными видами промышленной продукции.
"Также сформирован проект перечня приоритетных групп промышленной продукции, в отношении которых необходимо установление нового вида федерального государственного контроля (надзора), где в первую очередь попали практически все виды строительных материалов и изделий", - уточнил он.
Полностью интервью с Антоном Шалаевым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФПЕРМЬСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосстандартМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала