https://1prime.ru/20251020/rosstandart-863704558.html

В Росстандарте рассказали о снижении доли небезопасной продукции

В Росстандарте рассказали о снижении доли небезопасной продукции - 20.10.2025, ПРАЙМ

В Росстандарте рассказали о снижении доли небезопасной продукции

Доля не отвечающей требованиям кабельной продукции, сухих смесей, цемента и радиаторов отопления снизилась на 5% меньше чем за год проведения эксперимента по... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T04:22+0300

2025-10-20T04:22+0300

2025-10-20T04:22+0300

экономика

россия

общество

рф

пермь

санкт-петербург

росстандарт

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863704558.jpg?1760923355

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Доля не отвечающей требованиям кабельной продукции, сухих смесей, цемента и радиаторов отопления снизилась на 5% меньше чем за год проведения эксперимента по госконтролю и надзору, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Росстандарт в соответствии с поручением правительства РФ с 2024 года реализует эксперимент по госконтролю и надзору за определёнными строительными материалами. В рамках эксперимента проверяется кабельная продукция, некоторые виды цемента, сухие строительные смеси и радиаторы отопления. Как рассказал глава агентства, по этой продукции отраслевые ассоциации "били в колокола" из-за засилья на рынке фальсификата и контрафакта. "В среднем мы видим снижение не менее чем на 5% по каждому из показателей только за неполный год проведения эксперимента. Положительная динамика продолжается", - сказал Шалаев. До начала эксперимента, по данным отраслевых ассоциаций, которые привел руководитель Росстандарта, доля небезопасных товаров, не соответствующих обязательным требованиям, по цементной продукции составляла 22%, а по кабельной - 21%. Сейчас, по словам Шалаева, подготовлен ряд программ по изъятию небезопасной продукции с рынка. Более того, многие производители не стали дожидаться, "пока гром грянет", и сами добровольно стали отзывать небезопасную продукцию. "Например, в Перми одним из участников рынка было отозвано с рынка добровольно 216 тысяч метров не соответствующего требованиям кабеля. В Санкт-Петербурге сухие строительные смеси были отозваны на общую сумму 104 миллиона рублей", - рассказал руководитель Росстандарта. Он отметил, что эксперимент в дальнейшем продолжится. Кроме того, Росстандарт совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития подготовили изменения в законы о промышленной политике и о техническом регулировании, вводящие новый вид контроля - Федерального государственного контроля и надзора за отдельными видами промышленной продукции. "Также сформирован проект перечня приоритетных групп промышленной продукции, в отношении которых необходимо установление нового вида федерального государственного контроля (надзора), где в первую очередь попали практически все виды строительных материалов и изделий", - уточнил он. Полностью интервью с Антоном Шалаевым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

рф

пермь

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, пермь, санкт-петербург, росстандарт, минпромторг