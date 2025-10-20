Сикорский рассказал, как ЕС ударит по России
Сикорский пообещал Киеву положительное решение по займу Украине за счет РФ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Польша пообещала "счастливое решение" вопроса займа Украине за счет российских активов, цитирует главу МИДа Радослава Сикорского издание Guardian.
Он отметил, что Евросоюзу для помощи Украине придется использовать либо средства Москвы, либо свои собственные.
"Не спрашивайте меня, что я предпочту", — заявил Сикорский.
Министр отметил, что соглашение о "репарационном займе" может быть достигнуто до конца года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
