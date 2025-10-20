https://1prime.ru/20251020/siyyarto-863735641.html

Сийярто: ЕК потребовалось 49 дней для ответа на запрос об атаках "Дружбы"

2025-10-20T23:34+0300

нефть

газ

венгрия

словакия

украина

петер сийярто

мид

всу

энергетика

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссии потребовалось 49 дней, чтобы дать ответ на запрос Венгрии и Словакии с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" в связи с украинскими атаками. Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. "Когда нефтепровод "Дружба" был подорван, мы вместе со Словакией обратились за помощью к Еврокомиссии, поскольку собирались начать использовать наши стратегические нефтяные запасы. Им потребовалось 49 дней, чтобы ответить. Вот на какую ​​поддержку мы можем рассчитывать", - написал Сийярто в соцсети Х. Киев ранее атаковал нефтепровод "Дружба". Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.

2025

