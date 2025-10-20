https://1prime.ru/20251020/siyyarto-863735641.html
Сийярто: ЕК потребовалось 49 дней для ответа на запрос об атаках "Дружбы"
Сийярто: ЕК потребовалось 49 дней для ответа на запрос об атаках "Дружбы" - 20.10.2025, ПРАЙМ
Сийярто: ЕК потребовалось 49 дней для ответа на запрос об атаках "Дружбы"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссии потребовалось 49 дней, чтобы дать ответ на запрос Венгрии и Словакии с жалобой на перебои в поставках... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T23:34+0300
2025-10-20T23:34+0300
2025-10-20T23:34+0300
нефть
газ
венгрия
словакия
украина
петер сийярто
мид
всу
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859963414_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_60b7dd57f21bc07162d0e963637d8a8e.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссии потребовалось 49 дней, чтобы дать ответ на запрос Венгрии и Словакии с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" в связи с украинскими атаками. Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. "Когда нефтепровод "Дружба" был подорван, мы вместе со Словакией обратились за помощью к Еврокомиссии, поскольку собирались начать использовать наши стратегические нефтяные запасы. Им потребовалось 49 дней, чтобы ответить. Вот на какую поддержку мы можем рассчитывать", - написал Сийярто в соцсети Х. Киев ранее атаковал нефтепровод "Дружба". Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.
https://1prime.ru/20251015/siyyarto--863523625.html
венгрия
словакия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859963414_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_828b16f7a429ac6c33b57345eddfd49a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, венгрия, словакия, украина, петер сийярто, мид, всу, энергетика
Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, МИД, ВСУ, энергетика
Сийярто: ЕК потребовалось 49 дней для ответа на запрос об атаках "Дружбы"
Сийярто: ЕК ответила на запрос об атаках ВСУ на "Дружбу" через 49 дней