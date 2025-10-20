Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
QatarEnergy начала использовать крупнейший в Европе терминал для СПГ - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/spg-863734563.html
QatarEnergy начала использовать крупнейший в Европе терминал для СПГ
QatarEnergy начала использовать крупнейший в Европе терминал для СПГ - 20.10.2025, ПРАЙМ
QatarEnergy начала использовать крупнейший в Европе терминал для СПГ
Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy начала эксплуатацию мощностей терминала Isle of Grain в Великобритании для поставок, хранения и... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T22:47+0300
2025-10-20T22:47+0300
нефть
газ
великобритания
европа
бельгия
qatarenergy
ес
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/83667/62/836676258_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_83b742d2fc6369634c8ee6593dbbbaf4.jpg
ДОХА, 20 окт - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy начала эксплуатацию мощностей терминала Isle of Grain в Великобритании для поставок, хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в объеме до 7,2 миллиона тонн в год, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе компании. "QatarEnergy начала эксплуатацию мощностей терминала Isle of Grain в Великобритании. До 7,2 миллиона тонн в год будет задействовано для хранения и регазафикации в соответствии с 25-летним соглашением, подписанным в октябре 2020 года", - отметила компания. Как сказал по этому поводу государственный министр по вопросам энергетики, президент и генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, "начало эксплуатации хранилища СПГ и регазификационных мощностей терминала Isle of Grain является важной вехой, которая расширяет наш портфель хранилищ СПГ и знаменует собой значительный шаг в стратегическом расширении QatarEnergy на газовый рынок Великобритании через крупнейший в Европе терминал по приёму СПГ". Как напомнили в компании, начало эксплуатации терминала Isle of Grain дополняет существующие мощности терминалов СПГ принадлежащих катарскому энергохолдингу QatarEnergy Trading в Зебрюгге (Бельгия) и Монтуаре (Франция). Ранее аль-Кааби в интервью агентству Рейтер заявил, что Катар может прекратить экспорт сжиженного природного газа в Евросоюз из-за директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD).
https://1prime.ru/20250930/vvp-863016173.html
https://1prime.ru/20251020/miller--863717317.html
великобритания
европа
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83667/62/836676258_503:0:3234:2048_1920x0_80_0_0_dbb2c2d133921d656a5eccab9724f791.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, великобритания, европа, бельгия, qatarenergy, ес, энергетика
Нефть, Газ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, БЕЛЬГИЯ, QatarEnergy, ЕС, энергетика
22:47 20.10.2025
 
QatarEnergy начала использовать крупнейший в Европе терминал для СПГ

QatarEnergy начала использовать крупнейший в Европе терминал для хранения СПГ

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий
Трубопроводы измерительных линий - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Трубопроводы измерительных линий. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 20 окт - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy начала эксплуатацию мощностей терминала Isle of Grain в Великобритании для поставок, хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в объеме до 7,2 миллиона тонн в год, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе компании.
"QatarEnergy начала эксплуатацию мощностей терминала Isle of Grain в Великобритании. До 7,2 миллиона тонн в год будет задействовано для хранения и регазафикации в соответствии с 25-летним соглашением, подписанным в октябре 2020 года", - отметила компания.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Саудовская Аравия ожидает роста ВВП более чем на 4,5 процента
30 сентября, 23:54
Как сказал по этому поводу государственный министр по вопросам энергетики, президент и генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, "начало эксплуатации хранилища СПГ и регазификационных мощностей терминала Isle of Grain является важной вехой, которая расширяет наш портфель хранилищ СПГ и знаменует собой значительный шаг в стратегическом расширении QatarEnergy на газовый рынок Великобритании через крупнейший в Европе терминал по приёму СПГ".
Как напомнили в компании, начало эксплуатации терминала Isle of Grain дополняет существующие мощности терминалов СПГ принадлежащих катарскому энергохолдингу QatarEnergy Trading в Зебрюгге (Бельгия) и Монтуаре (Франция).
Ранее аль-Кааби в интервью агентству Рейтер заявил, что Катар может прекратить экспорт сжиженного природного газа в Евросоюз из-за директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD).
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Миллер рассказал о потреблении газа в мире
13:02
 
НефтьГазВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАБЕЛЬГИЯQatarEnergyЕСэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала