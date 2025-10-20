https://1prime.ru/20251020/spg-863734563.html
QatarEnergy начала использовать крупнейший в Европе терминал для СПГ
QatarEnergy начала использовать крупнейший в Европе терминал для СПГ
2025-10-20T22:47+0300
нефть
газ
великобритания
европа
бельгия
qatarenergy
ес
энергетика
ДОХА, 20 окт - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy начала эксплуатацию мощностей терминала Isle of Grain в Великобритании для поставок, хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в объеме до 7,2 миллиона тонн в год, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе компании. "QatarEnergy начала эксплуатацию мощностей терминала Isle of Grain в Великобритании. До 7,2 миллиона тонн в год будет задействовано для хранения и регазафикации в соответствии с 25-летним соглашением, подписанным в октябре 2020 года", - отметила компания. Как сказал по этому поводу государственный министр по вопросам энергетики, президент и генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, "начало эксплуатации хранилища СПГ и регазификационных мощностей терминала Isle of Grain является важной вехой, которая расширяет наш портфель хранилищ СПГ и знаменует собой значительный шаг в стратегическом расширении QatarEnergy на газовый рынок Великобритании через крупнейший в Европе терминал по приёму СПГ". Как напомнили в компании, начало эксплуатации терминала Isle of Grain дополняет существующие мощности терминалов СПГ принадлежащих катарскому энергохолдингу QatarEnergy Trading в Зебрюгге (Бельгия) и Монтуаре (Франция). Ранее аль-Кааби в интервью агентству Рейтер заявил, что Катар может прекратить экспорт сжиженного природного газа в Евросоюз из-за директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD).
