Апелляционный суд отклонил иск СДМ-банка к американскому Citibank - 20.10.2025, ПРАЙМ
Апелляционный суд отклонил иск СДМ-банка к американскому Citibank
россия
финансы
рф
citibank
афк "система"
лукойл
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск СДМ-банка в части взыскания с американского Citibank 2 миллионов долларов - убытков в размере стоимости ценных бумаг истца, замороженных ответчиком из-за санкций, следует из опубликованного в понедельник постановления суда. В иске, поданном в феврале 2024 года, СДМ-банк просил взыскать с Citibank и его дочернего российского АО "Коммерческий банк "Ситибанк" около 2,2 миллиона долларов убытков. В эту сумму входила номинальная стоимость бумаг, замороженных на счете депо истца в Citibank, и накопленный купонный доход – чуть более 171 тысячи долларов. Суд первой инстанции полностью взыскал всю сумму с одного из ответчиков – американского банка. Требования к российской "дочке" отклонил. Апелляционный суд, рассмотрев жалобу Citibank, частично отменил решение, отказав во взыскании убытков в виде стоимости бумаг. Из представленной истцом в материалы дела выписки по счету депо суд установил, что он до сих пор является владельцем спорных ценных бумаг и числится в соответствующем реестре. "Поэтому утверждение истца об утрате ценных бумаг опровергается доказательствами, имеющимися в материалах дела", - указал суд в постановлении. Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ Груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
рф
россия, финансы, рф, citibank, афк "система", лукойл
РОССИЯ, Финансы, РФ, Citibank, АФК "Система", Лукойл
20:41 20.10.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкCitibank
РОССИЯФинансыРФCitibankАФК "Система"Лукойл
 
 
