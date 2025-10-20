https://1prime.ru/20251020/sud-863729991.html

Апелляционный суд отклонил иск СДМ-банка к американскому Citibank

Апелляционный суд отклонил иск СДМ-банка к американскому Citibank - 20.10.2025, ПРАЙМ

Апелляционный суд отклонил иск СДМ-банка к американскому Citibank

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск СДМ-банка в части взыскания с американского Citibank 2 миллионов долларов - убытков в размере стоимости... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T20:41+0300

2025-10-20T20:41+0300

2025-10-20T20:41+0300

россия

финансы

рф

citibank

афк "система"

лукойл

https://cdnn.1prime.ru/img/83056/86/830568633_0:82:3353:1968_1920x0_80_0_0_9dc4fbd6f10282df40786555ed4cf32d.jpg

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск СДМ-банка в части взыскания с американского Citibank 2 миллионов долларов - убытков в размере стоимости ценных бумаг истца, замороженных ответчиком из-за санкций, следует из опубликованного в понедельник постановления суда. В иске, поданном в феврале 2024 года, СДМ-банк просил взыскать с Citibank и его дочернего российского АО "Коммерческий банк "Ситибанк" около 2,2 миллиона долларов убытков. В эту сумму входила номинальная стоимость бумаг, замороженных на счете депо истца в Citibank, и накопленный купонный доход – чуть более 171 тысячи долларов. Суд первой инстанции полностью взыскал всю сумму с одного из ответчиков – американского банка. Требования к российской "дочке" отклонил. Апелляционный суд, рассмотрев жалобу Citibank, частично отменил решение, отказав во взыскании убытков в виде стоимости бумаг. Из представленной истцом в материалы дела выписки по счету депо суд установил, что он до сих пор является владельцем спорных ценных бумаг и числится в соответствующем реестре. "Поэтому утверждение истца об утрате ценных бумаг опровергается доказательствами, имеющимися в материалах дела", - указал суд в постановлении. Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ Груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

https://1prime.ru/20251018/gazprom-863663084.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, citibank, афк "система", лукойл