https://1prime.ru/20251020/svo-863704228.html

"Уже выиграла". На Западе узнали об изменении ситуации на СВО

2025-10-20T03:46+0300

спецоперация на украине

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Украина больше не в состоянии оказывать необходимое сопротивление российским войскам, которые ускоряют темпы наступления, заявил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Люди упускают из виду тот факт, что Россия уже выиграла этот конфликт. В Донбассе сейчас все начало продвигаться таким темпом, который раньше казался невозможным или маловероятным. <…> Но теперь русские добиваются успехов", — отметил аналитик.По его оценке, ускоряющийся темп российского наступления во многом обусловлен масштабными ударами ракет и дронов, которые наносятся по украинским позициям, складам и объектам военно-промышленного комплекса.В прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не способны проводить наступательные операции и сосредоточились на обороне, что достигается переброской самых боеспособных войск.В конце августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить продвижение российских сил, но понесла значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью находится в руках Москвы.

