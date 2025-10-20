https://1prime.ru/20251020/t-bank-863706390.html

Российские банки работают над дорожной картой второй платежной системы

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Объединение Т-Банка, Альфа-банка и Сбербанка активно работает над дорожной картой второй платежной системы в России и открыто для всех желающих принять участие в проекте, рассказал РИА Новости вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов. "Эта инициатива родилась не вчера и внутри объединения (Альфа-банк, Т-Банк и Сбербанк) эта идея обсуждалась неоднократно. Первые шаги были сделаны в рамках единого QR-кода. Затем мы реализовали и запустили на рынок технологию оплаты через iPhone. Это составляющие, которые станут частью платежной системы. Наши команды активно трудятся как над технологической частью, так и над концепцией в целом - по сути над дорожной картой", - рассказал Хромов. По его словам, новая платежная система должна строиться "на базе независимой инфраструктуры и обеспечивать доступность для всех участников рынка — без ограничений и преференций, по единым прозрачным правилам, тарифам и так далее". Хромов добавил также, что в проект приглашаются все желающие. "Мы абсолютно открыты. Много раз об этом говорили мы и наши партнеры по объединению — как при обсуждении единого QR-кода, так и сейчас, когда речь шла об оплате iPhone: пожалуйста, переходите, подключайтесь. Условия для всех одинаковые", - отметил он. "Если любой из этих игроков — Ozon, WB, "Яндекс" или кто-то еще — готовы участвовать идеями, деньгами или чем угодно, чтобы помочь развитию финтехов России, давайте обсуждать. Мы абсолютно открыты для всех, в том числе и не только для банков — бигтехов, операторов связи и других компаний", - добавил представитель Т-Банка, отвечая на вопрос, должны ли "Вайлдберриз банк и "Ozon банк" подключиться к созданию платежной системы. Хромов уверен, что на рынке должно быть больше одной платежной системы. Это обеспечивает безопасность и надежность платежной инфраструктуры России, создает конкуренцию, улучшает продукты, повышает экономические показатели для всех участников рынка. На вопрос о том, стоит ли банкам маркетплейсов объединиться и создать третью платежную систему в России он сказал: "Если банки маркетплейсов в состоянии это сделать, то пожалуйста. Мне кажется, у них сейчас достаточно много своих задач. Третья система — это еще большая конкуренция". Ранее в октябре глава Альфа-банка Владимир Верхошинский выступил с предложением рассмотреть создание второй платежной системы на рынке РФ. По его мнению, это будет содействовать развитию инноваций в стране. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ответ на предложение Верхошинского уточнила, что если участники рынка, особенно банки, готовы потратить средства не на кредитование, а на создание альтернативы, то "почему нет".

