Трамп заявил, что все еще сохраняет намерение встретиться с Си Цзиньпином

2025-10-20T19:27+0300

мировая экономика

нефть

южная корея

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин

ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения. "Через пару недель мы встретимся в Южной Корее и посмотрим, что можно сделать ... Я ожидаю, что мы, вероятно, договоримся об очень справедливой сделке с председателем Си", - сказал Трамп журналистам. Американский лидер также заявил, что Китай "будет платить" импортные пошлины в размере 155%, если стороны не смогут устранить разногласия в торговых отношениях.

