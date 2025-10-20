Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что все еще сохраняет намерение встретиться с Си Цзиньпином - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/tramp-863728404.html
Трамп заявил, что все еще сохраняет намерение встретиться с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что все еще сохраняет намерение встретиться с Си Цзиньпином - 20.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что все еще сохраняет намерение встретиться с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T19:27+0300
2025-10-20T19:27+0300
мировая экономика
нефть
южная корея
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70fa4e4b3c0f1b82fd610c8831130c4f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения. "Через пару недель мы встретимся в Южной Корее и посмотрим, что можно сделать ... Я ожидаю, что мы, вероятно, договоримся об очень справедливой сделке с председателем Си", - сказал Трамп журналистам. Американский лидер также заявил, что Китай "будет платить" импортные пошлины в размере 155%, если стороны не смогут устранить разногласия в торговых отношениях.
https://1prime.ru/20251019/tramp-863694827.html
южная корея
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51e435d95f60abc9fcd29eedaded4baa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, нефть, южная корея, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин
Мировая экономика, Нефть, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
19:27 20.10.2025
 
Трамп заявил, что все еще сохраняет намерение встретиться с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что сохраняет намерение встретиться с Си Цзиньпином и договориться о сделке

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения.
"Через пару недель мы встретимся в Южной Корее и посмотрим, что можно сделать ... Я ожидаю, что мы, вероятно, договоримся об очень справедливой сделке с председателем Си", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер также заявил, что Китай "будет платить" импортные пошлины в размере 155%, если стороны не смогут устранить разногласия в торговых отношениях.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Трамп назвал введение пошлины против Китая неустойчивым для экономики США
Вчера, 18:08
 
Мировая экономикаНефтьЮЖНАЯ КОРЕЯСШАКИТАЙДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала