"Это катастрофа": на Западе выразили мнение о российских ударах по Украине - 20.10.2025
Спецоперация на Украине
"Это катастрофа": на Западе выразили мнение о российских ударах по Украине
2025-10-20T01:43+0300
2025-10-20T01:44+0300
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Украинская армия осталась почти без защиты от российских ракет и дронов — средства противовоздушной обороны почти закончились, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный эксперт Александр Меркурис."Теперь их не отправят (речь о новых поставах западных перехватчиков. — Прим. ред.), и даже украинцы признают, что имеющееся у них вооружение не может сбивать российские ракеты и беспилотники в должном количестве. Так что это катастрофа", — сказал он.Эксперт также отметил, что ситуация будет ухудшаться, поскольку Россия продолжает наносить всё более мощные удары по военным объектам Украины.Ранее Минобороны России сообщило, что в ответ на террористические атаки ВСУ с 11 по 17 октября российские военные за неделю провели серию ударов, включая один массированный и семь групповых атак с применением ракет "Кинжал" по военным объектам Украины.
россия, украина, минобороны рф, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Минобороны РФ, ВСУ
01:43 20.10.2025 (обновлено: 01:44 20.10.2025)
 
Александр Меркурис заявил, что Киеву нечем сбивать российские беспилотники и ракеты

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Украинская армия осталась почти без защиты от российских ракет и дронов — средства противовоздушной обороны почти закончились, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Теперь их не отправят (речь о новых поставах западных перехватчиков. — Прим. ред.), и даже украинцы признают, что имеющееся у них вооружение не может сбивать российские ракеты и беспилотники в должном количестве. Так что это катастрофа", — сказал он.
Эксперт также отметил, что ситуация будет ухудшаться, поскольку Россия продолжает наносить всё более мощные удары по военным объектам Украины.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ответ на террористические атаки ВСУ с 11 по 17 октября российские военные за неделю провели серию ударов, включая один массированный и семь групповых атак с применением ракет "Кинжал" по военным объектам Украины.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАМинобороны РФВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала