"Это катастрофа": на Западе выразили мнение о российских ударах по Украине

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Украинская армия осталась почти без защиты от российских ракет и дронов — средства противовоздушной обороны почти закончились, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный эксперт Александр Меркурис."Теперь их не отправят (речь о новых поставах западных перехватчиков. — Прим. ред.), и даже украинцы признают, что имеющееся у них вооружение не может сбивать российские ракеты и беспилотники в должном количестве. Так что это катастрофа", — сказал он.Эксперт также отметил, что ситуация будет ухудшаться, поскольку Россия продолжает наносить всё более мощные удары по военным объектам Украины.Ранее Минобороны России сообщило, что в ответ на террористические атаки ВСУ с 11 по 17 октября российские военные за неделю провели серию ударов, включая один массированный и семь групповых атак с применением ракет "Кинжал" по военным объектам Украины.

украина

2025

Новости

россия, украина, минобороны рф, всу