Заявление Зеленского после слов Трампа вызвало раздражение в Финляндии - 20.10.2025
Спецоперация на Украине
Заявление Зеленского после слов Трампа вызвало раздражение в Финляндии
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема осудил заявление Владимира Зеленского об отказе отдавать территории России. Своим... | 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема осудил заявление Владимира Зеленского об отказе отдавать территории России. Своим мнением он поделился в соцсети X."Зеленский не готов к миру, не понимает серьезности ситуации. Как он может спасти Украину и украинский народ. Он только что сказал, что ничего не отдаст &lt;...&gt; России. Он должен понимать, что после этого переговоров больше не будет, только боевые действия, если мир не удастся", — говорится в публикации.Свое заявление Зеленский сделал накануне.Как отмечал Reuters, глава США Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Кроме того, спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
09:17 20.10.2025
 
Заявление Зеленского после слов Трампа вызвало раздражение в Финляндии

Политик Мема раскритиковал заявление Зеленского о территориях после слов Трампа

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема осудил заявление Владимира Зеленского об отказе отдавать территории России. Своим мнением он поделился в соцсети X.

"Зеленский не готов к миру, не понимает серьезности ситуации. Как он может спасти Украину и украинский народ. Он только что сказал, что ничего не отдаст <...> России. Он должен понимать, что после этого переговоров больше не будет, только боевые действия, если мир не удастся", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о Путине перед встречей с Трампом
16 октября, 12:59
16 октября, 12:59
Свое заявление Зеленский сделал накануне.

Как отмечал Reuters, глава США Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Кроме того, спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Признание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление на Западе
12 октября, 08:56
12 октября, 08:56
 
Спецоперация на Украине
 
 
