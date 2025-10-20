Заявление Зеленского после слов Трампа вызвало раздражение в Финляндии
Политик Мема раскритиковал заявление Зеленского о территориях после слов Трампа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема осудил заявление Владимира Зеленского об отказе отдавать территории России. Своим мнением он поделился в соцсети X.
"Зеленский не готов к миру, не понимает серьезности ситуации. Как он может спасти Украину и украинский народ. Он только что сказал, что ничего не отдаст <...> России. Он должен понимать, что после этого переговоров больше не будет, только боевые действия, если мир не удастся", — говорится в публикации.
"Зеленский не готов к миру, не понимает серьезности ситуации. Как он может спасти Украину и украинский народ. Он только что сказал, что ничего не отдаст <...> России. Он должен понимать, что после этого переговоров больше не будет, только боевые действия, если мир не удастся", — говорится в публикации.
Свое заявление Зеленский сделал накануне.
Как отмечал Reuters, глава США Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Кроме того, спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Как отмечал Reuters, глава США Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Кроме того, спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.