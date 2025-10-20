https://1prime.ru/20251020/vsu-863704793.html

На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ

На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ - 20.10.2025, ПРАЙМ

На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ

На Украине появляются фиктивные армейские формирования, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T04:37+0300

2025-10-20T04:37+0300

2025-10-20T04:37+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

всу

украина

запорожская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. На Украине появляются фиктивные армейские формирования, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."В 2023 году на Украине было создано 26 новых бригад, но общая численность армии возросла лишь на 50 тысяч человек. Хотя она должна была увеличится как минимум на 75-80 тысяч. Это очередное укромошенничество, фальшивые подразделения, несуществующие должности, заниженные сообщения о смертях. Все продается", — написал он.По сообщению Министерства обороны, потери личного состава Вооруженных сил Украины на всех направлениях спецоперации за минувшие сутки составили порядка 1600 солдат. Вместе с тем российская группировка войск "Центр" установила контроль над населенным пунктом Чунишино в Донецкой Народной Республике, а подразделения "Восток" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области, сообщили в ведомстве.

https://1prime.ru/20251019/svo-863699047.html

украина

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, всу, украина, запорожская область