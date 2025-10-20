Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251020/vsu-863704793.html
На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ
На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ - 20.10.2025, ПРАЙМ
На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ
На Украине появляются фиктивные армейские формирования, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T04:37+0300
2025-10-20T04:37+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
всу
украина
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. На Украине появляются фиктивные армейские формирования, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."В 2023 году на Украине было создано 26 новых бригад, но общая численность армии возросла лишь на 50 тысяч человек. Хотя она должна была увеличится как минимум на 75-80 тысяч. Это очередное укромошенничество, фальшивые подразделения, несуществующие должности, заниженные сообщения о смертях. Все продается", — написал он.По сообщению Министерства обороны, потери личного состава Вооруженных сил Украины на всех направлениях спецоперации за минувшие сутки составили порядка 1600 солдат. Вместе с тем российская группировка войск "Центр" установила контроль над населенным пунктом Чунишино в Донецкой Народной Республике, а подразделения "Восток" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области, сообщили в ведомстве.
https://1prime.ru/20251019/svo-863699047.html
украина
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, всу, украина, запорожская область
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВСУ, УКРАИНА, Запорожская область
04:37 20.10.2025
 
На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ

Журналист Боуз: на Украине создают фиктивные армейские подразделения

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. На Украине появляются фиктивные армейские формирования, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"В 2023 году на Украине было создано 26 новых бригад, но общая численность армии возросла лишь на 50 тысяч человек. Хотя она должна была увеличится как минимум на 75-80 тысяч. Это очередное укромошенничество, фальшивые подразделения, несуществующие должности, заниженные сообщения о смертях. Все продается", — написал он.
По сообщению Министерства обороны, потери личного состава Вооруженных сил Украины на всех направлениях спецоперации за минувшие сутки составили порядка 1600 солдат.
Вместе с тем российская группировка войск "Центр" установила контроль над населенным пунктом Чунишино в Донецкой Народной Республике, а подразделения "Восток" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области, сообщили в ведомстве.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
"Врата ада". СМИ раскрыли, чего боятся бойцы ВСУ на фронте
Вчера, 21:51
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеВСУУКРАИНАЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала