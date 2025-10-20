https://1prime.ru/20251020/vsu-863704793.html
На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ
На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ - 20.10.2025, ПРАЙМ
На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ
На Украине появляются фиктивные армейские формирования, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T04:37+0300
2025-10-20T04:37+0300
2025-10-20T04:37+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
всу
украина
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. На Украине появляются фиктивные армейские формирования, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."В 2023 году на Украине было создано 26 новых бригад, но общая численность армии возросла лишь на 50 тысяч человек. Хотя она должна была увеличится как минимум на 75-80 тысяч. Это очередное укромошенничество, фальшивые подразделения, несуществующие должности, заниженные сообщения о смертях. Все продается", — написал он.По сообщению Министерства обороны, потери личного состава Вооруженных сил Украины на всех направлениях спецоперации за минувшие сутки составили порядка 1600 солдат. Вместе с тем российская группировка войск "Центр" установила контроль над населенным пунктом Чунишино в Донецкой Народной Республике, а подразделения "Восток" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области, сообщили в ведомстве.
https://1prime.ru/20251019/svo-863699047.html
украина
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конфликт на украине, всу, украина, запорожская область
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВСУ, УКРАИНА, Запорожская область
На Западе сообщили о подразделениях-призраках в ВСУ
Журналист Боуз: на Украине создают фиктивные армейские подразделения
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ.
На Украине появляются фиктивные армейские формирования, сообщил в соцсети Х
ирландский журналист Чей Боуз.
"В 2023 году на Украине было создано 26 новых бригад, но общая численность армии возросла лишь на 50 тысяч человек. Хотя она должна была увеличится как минимум на 75-80 тысяч. Это очередное укромошенничество, фальшивые подразделения, несуществующие должности, заниженные сообщения о смертях. Все продается", — написал он.
По сообщению Министерства обороны, потери личного состава Вооруженных сил Украины на всех направлениях спецоперации за минувшие сутки составили порядка 1600 солдат.
Вместе с тем российская группировка войск "Центр" установила контроль над населенным пунктом Чунишино в Донецкой Народной Республике, а подразделения "Восток" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области, сообщили в ведомстве.
"Врата ада". СМИ раскрыли, чего боятся бойцы ВСУ на фронте