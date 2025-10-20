Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Вооружённые силы Украины значительно искажают информацию о своих потерях, заявил журналист Уоррен Торнтон в социальной сети X."На окраине Днепропетровска — аккуратные ряды свежих могил, обозначенные табличками “временно неопознанный защитник Украины”. Без имён, без дат — лишь номера участков. Такие же захоронения есть в Запорожье, Харькове и Черкассах, где смерть ведёт счёт вместо людей", — написал он.По словам журналиста, эти кадры ставят под сомнение достоверность официальных данных Киева.ВСУ продолжают говорить об "умеренных" потерях, тогда как, по словам Торнтона, "морги переполнены".По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1600 военнослужащих.При этом российская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Чунишино в ДНР, а подразделения "Востока" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области.
"Ряды могил". Журналист рассказал правду о потерях ВСУ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Вооружённые силы Украины значительно искажают информацию о своих потерях, заявил журналист Уоррен Торнтон в социальной сети X.
"На окраине Днепропетровска — аккуратные ряды свежих могил, обозначенные табличками “временно неопознанный защитник Украины”. Без имён, без дат — лишь номера участков. Такие же захоронения есть в Запорожье, Харькове и Черкассах, где смерть ведёт счёт вместо людей", — написал он.
По словам журналиста, эти кадры ставят под сомнение достоверность официальных данных Киева.
ВСУ продолжают говорить об "умеренных" потерях, тогда как, по словам Торнтона, "морги переполнены".
По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1600 военнослужащих.
При этом российская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Чунишино в ДНР, а подразделения "Востока" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области.
