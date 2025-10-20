https://1prime.ru/20251020/vsu-863732730.html
"Ряды могил". Журналист рассказал правду о потерях ВСУ
2025-10-20T21:50+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
днепропетровск
запорожье
всу
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Вооружённые силы Украины значительно искажают информацию о своих потерях, заявил журналист Уоррен Торнтон в социальной сети X."На окраине Днепропетровска — аккуратные ряды свежих могил, обозначенные табличками “временно неопознанный защитник Украины”. Без имён, без дат — лишь номера участков. Такие же захоронения есть в Запорожье, Харькове и Черкассах, где смерть ведёт счёт вместо людей", — написал он.По словам журналиста, эти кадры ставят под сомнение достоверность официальных данных Киева.ВСУ продолжают говорить об "умеренных" потерях, тогда как, по словам Торнтона, "морги переполнены".По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1600 военнослужащих.При этом российская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Чунишино в ДНР, а подразделения "Востока" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области.
