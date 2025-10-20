https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863713048.html
В конгрессе США обратились к Зеленскому со срочным призывом
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского принять сделку по украинскому конфликту. Об этом она написала в соцсети Х."Зеленский, тебе нужно согласиться на сделку. Прими мир", — отметила она.Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.На прошлой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты.
В конгрессе США обратились к Зеленскому со срочным призывом
