Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863713653.html
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине - 20.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Конфликт на Украине приблизился к возможному окончанию, цитирует Владимира Зеленского издание "Страна.ua"."Эту войну так быстро закончить не удается. Мы... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T10:41+0300
2025-10-20T10:41+0300
спецоперация на украине
украина
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Конфликт на Украине приблизился к возможному окончанию, цитирует Владимира Зеленского издание "Страна.ua"."Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится", — сказал он.На прошлой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
https://1prime.ru/20251016/zelenskiy-863586512.html
https://1prime.ru/20251018/koshkovich-863661249.html
украина
вашингтон
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев
10:41 20.10.2025
 
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Зеленский заявил, что конфликт на Украине приблизился к возможному окончанию

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Конфликт на Украине приблизился к возможному окончанию, цитирует Владимира Зеленского издание "Страна.ua".

"Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о Путине перед встречей с Трампом
16 октября, 12:59
На прошлой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку.

Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США
18 октября, 09:14
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала