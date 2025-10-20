https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863713653.html
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Конфликт на Украине приблизился к возможному окончанию, цитирует Владимира Зеленского издание "Страна.ua"."Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится", — сказал он.На прошлой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
