Генпрокуроры России и Киргизии обсудили договор СНГ о возврате активов

Генпрокуроры России и Киргизии Александр Гуцан и Максат Асаналиев обсудили вопрос разработки международного договора СНГ о возврате активов из-за рубежа. | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T15:46+0300

экономика

россия

бизнес

киргизия

снг

ДУШАНБЕ, 21 окт - ПРАЙМ. Генпрокуроры России и Киргизии Александр Гуцан и Максат Асаналиев обсудили вопрос разработки международного договора СНГ о возврате активов из-за рубежа. Встреча генпрокуроров России и Киргизии прошла на полях 35-го заседания Координационного совета генпрокуроров СНГ. "Знаю, что в Кыргызстане особое внимание уделяется возврату активов из-за рубежа... Пользуясь случаем, выражаю признательность за готовность к совместной работе над проектом международного договора по данному вопросу между государствами Содружества", - сказал генпрокурор России на встрече с киргизским коллегой. Он подчеркнул, что в современных условиях все государства сталкиваются с новыми угрозами в сфере безопасности, особую тревогу представляет стремительный рост транснациональной организованной преступности, использование информационных технологий в криминальных целях. Для противодействия современным вызовам большое значение имеет подрыв экономических основ преступности. Также в ходе встречи с киргизским коллегой Гуцан отметил, что основой любой успешной профессиональной деятельности были и остаются квалифицированные кадры. Он предложил генпрокурору Киргизии продолжать практику взаимных учебных мероприятий в целях передачи передового опыта прокурорского надзора.

