https://1prime.ru/20251021/ekonomika-863785617.html

В Словакии назвали условие отказа от российского газа

В Словакии назвали условие отказа от российского газа - 21.10.2025, ПРАЙМ

В Словакии назвали условие отказа от российского газа

Глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что для отказа от газа и нефти из России необходимо время, чтобы завершить инфраструктурные проекты | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T23:36+0300

2025-10-21T23:36+0300

2025-10-21T23:36+0300

газ

нефть

словакия

рф

венгрия

роберт фицо

ес

совет евросоюза

https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg

БРАТИСЛАВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что для отказа от газа и нефти из России необходимо время, чтобы завершить инфраструктурные проекты по увеличению транспортных мощностей в регионе. Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. "Полная замена импорта газа и нефти из России требует времени, главным образом для завершения инфраструктурных проектов в государствах-членах (Европейского союза - ред.), которые увеличат транспортные мощности для нашего региона. Проекты по диверсификации будут требовать и достаточных финансовых ресурсов", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook* во вторник. Она отметила, что эта тема для Словакии является очень чувствительной. "Постановление RePower может иметь серьезные последствия для цен на энергию и энергетической безопасности нашей страны. По этой причине мы представленное предложение в его нынешней форме поддержать не могли", - сообщила Сакова. В середине сентября Сакова отмечала, что, прежде чем говорить об отказе от энергоресурсов из России, для Словакии необходимо создать такие условия, чтобы республика могла не использовать российские нефть и газ без ущерба для своей экономики. Она пояснила, что до прекращения Киевом транзита российского газа через украинскую территорию Словакия находилась в самом начале газопровода, сейчас же республика, оказавшись в конце, в вопросе диверсификации поставок должна полагаться на "милость и немилость" соседних государств, а также рассчитывать на их проекты и мощности. Сакова добавила, что для обеспечения Словакии и Венгрии достаточными объемами газа и нефти должны быть приложены усилия для завершения европейских инфраструктурных проектов и обеспечения достаточного финансирования для них. В августе глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Кваснёвский заявил РИА Новости, что Словакии будет довольно непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), пока на уровне Европейской комиссии не будут приняты решения о расширении узких мест в газотранспортной инфраструктуре. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20251021/zelenskiy-863775886.html

словакия

рф

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нефть, словакия, рф, венгрия, роберт фицо, ес, совет евросоюза