"Должны прикончить". На Западе высказались о планах против России
"Должны прикончить". На Западе высказались о планах против России
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Антироссийская стратегия Европейского союза фактически разрушает европейские страны, заявил в социальной сети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."ЕС постоянно препятствует миру, используя любую возможность! Он все глубже погружается в свой антироссийский параноидальный бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой" — написал он. Политик также подчеркнул, что европейцы "должны прикончить ЕС" прежде, чем он разрушит их жизни. В России неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать провал своих санкций в отношении России. В западных странах также звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций. Президент Владимир Путин ранее отметил, что стратегия сдерживания и ослабления России является долгосрочным планом Запада, и что санкции нанесли серьёзный урон всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
