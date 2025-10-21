Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай установил квоту на импорт нефти через негосударственные каналы - 21.10.2025, ПРАЙМ
Китай установил квоту на импорт нефти через негосударственные каналы
энергетика
нефть
экономика
китай
кнр
ПЕКИН, 21 окт - ПРАЙМ. Квота КНР на импорт нефти через негосударственные каналы на 2026 установлена в размере 257 миллионов тонн, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. "Разрешенный объем импорта сырой нефти через негосударственную торговлю на 2026 год составляет 257 миллионов тонн", - говорится в заявлении ведомства. Минкоммерции во вторник также опубликовало перечень требований для компаний, которые планируют закупать нефть через негосударственные каналы. В их числе, в частности, требования к объемам имеющихся резервуаров для хранения нефти, наличию квалифицированных специалистов. Компании, желающие импортировать нефть по негосударственным каналам, должны заранее подать соответствующую заявку. Согласно данным государственного статистического бюро КНР, Китай по итогам трех кварталов 2025 года нарастил добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 162,63 миллиона тонн. По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн.
китай
кнр
нефть, китай, кнр
Энергетика, Нефть, Экономика, КИТАЙ, КНР
07:08 21.10.2025 (обновлено: 08:04 21.10.2025)
 
ПЕКИН, 21 окт - ПРАЙМ. Квота КНР на импорт нефти через негосударственные каналы на 2026 установлена в размере 257 миллионов тонн, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"Разрешенный объем импорта сырой нефти через негосударственную торговлю на 2026 год составляет 257 миллионов тонн", - говорится в заявлении ведомства.
Минкоммерции во вторник также опубликовало перечень требований для компаний, которые планируют закупать нефть через негосударственные каналы. В их числе, в частности, требования к объемам имеющихся резервуаров для хранения нефти, наличию квалифицированных специалистов.
Компании, желающие импортировать нефть по негосударственным каналам, должны заранее подать соответствующую заявку.
Согласно данным государственного статистического бюро КНР, Китай по итогам трех кварталов 2025 года нарастил добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 162,63 миллиона тонн. По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн.
 
