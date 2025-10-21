Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров оценил ход спецоперации на Украине - 21.10.2025
Спецоперация на Украине
Лавров оценил ход спецоперации на Украине
Лавров оценил ход спецоперации на Украине
Специальная военная операция достигает своих целей, несомненно, этот процесс завершится успешно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Специальная военная операция достигает своих целей, несомненно, этот процесс завершится успешно, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Что и стало одной из главный причин, наряду с втягиванием Украины в НАТО, нашего решения, решения президента (России Владимира - ред.) Путина о проведении специальной военной операции, которая достигает своих целей и, несомненно, этот процесс завершится успешно", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии.
Лавров оценил ход спецоперации на Украине

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Специальная военная операция достигает своих целей, несомненно, этот процесс завершится успешно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что и стало одной из главный причин, наряду с втягиванием Украины в НАТО, нашего решения, решения президента (России Владимира - ред.) Путина о проведении специальной военной операции, которая достигает своих целей и, несомненно, этот процесс завершится успешно", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии.
Заголовок открываемого материала