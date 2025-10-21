https://1prime.ru/20251021/lavrov-863758261.html

Лавров оценил ход спецоперации на Украине

Специальная военная операция достигает своих целей, несомненно, этот процесс завершится успешно, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 21.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Специальная военная операция достигает своих целей, несомненно, этот процесс завершится успешно, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Что и стало одной из главный причин, наряду с втягиванием Украины в НАТО, нашего решения, решения президента (России Владимира - ред.) Путина о проведении специальной военной операции, которая достигает своих целей и, несомненно, этот процесс завершится успешно", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии.

