Мишустин поручил увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта

Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ за 6 лет должен увеличиться на 66% по отношению к уровню 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ за 6 лет должен увеличиться на 66% по отношению к уровню 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Ключевая задача - за шесть лет увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на шестьдесят шесть процентов, соответственно, к по к уровню 2023 года", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".

