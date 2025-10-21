https://1prime.ru/20251021/mishustin-863761701.html
Мишустин поручил увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта
Мишустин поручил увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта
Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ за 6 лет должен увеличиться на 66% по отношению к уровню 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:08+0300
2025-10-21T13:08+0300
2025-10-21T13:08+0300
экономика
нефть
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863761506_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_7843c5c64e699154bcddbce40483afaa.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ за 6 лет должен увеличиться на 66% по отношению к уровню 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Ключевая задача - за шесть лет увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на шестьдесят шесть процентов, соответственно, к по к уровню 2023 года", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
https://1prime.ru/20251021/mishustin-863761253.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863761506_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_67b4cff748456501050d86b44a2090a0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, михаил мишустин
Экономика, Нефть, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин поручил увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта
Мишустин: объем несырьевого неэнергетического экспорта должен вырасти на 66%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ за 6 лет должен увеличиться на 66% по отношению к уровню 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ключевая задача - за шесть лет увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на шестьдесят шесть процентов, соответственно, к по к уровню 2023 года", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
Мишустин оценил долю наукоемкой продукции во внешней торговле