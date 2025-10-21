Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта - 21.10.2025
Мишустин поручил увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта
Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ за 6 лет должен увеличиться на 66% по отношению к уровню 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ за 6 лет должен увеличиться на 66% по отношению к уровню 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Ключевая задача - за шесть лет увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на шестьдесят шесть процентов, соответственно, к по к уровню 2023 года", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
нефть, рф, михаил мишустин
Экономика, Нефть, РФ, Михаил Мишустин
13:08 21.10.2025
 
Мишустин поручил увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта

Мишустин: объем несырьевого неэнергетического экспорта должен вырасти на 66%

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ за 6 лет должен увеличиться на 66% по отношению к уровню 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ключевая задача - за шесть лет увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на шестьдесят шесть процентов, соответственно, к по к уровню 2023 года", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Мишустин оценил долю наукоемкой продукции во внешней торговле
Заголовок открываемого материала