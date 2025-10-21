https://1prime.ru/20251021/mishustin-863762426.html
Мишустин рассказал, на какие рынки переориентируется Россия
Мишустин рассказал, на какие рынки переориентируется Россия - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, на какие рынки переориентируется Россия
Россия переориентируется на перспективные рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, усиливает взаимодействие со странами Азии, Африки, Латинской Америки, сообщил... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:13+0300
2025-10-21T13:13+0300
2025-10-21T13:13+0300
экономика
россия
мировая экономика
азия
африка
латинская америка
михаил мишустин
еаэс
снг
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862612103_0:0:2336:1314_1920x0_80_0_0_b2f02ca6c19d2758b8122781b5e29df0.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия переориентируется на перспективные рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, усиливает взаимодействие со странами Азии, Африки, Латинской Америки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идет переориентация на более перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". Он отметил, что сейчас также усиливается взаимодействие России с государствами Азии, Африки, Латинской Америки.
https://1prime.ru/20251021/mishustin-863761847.html
азия
африка
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862612103_0:27:2337:1779_1920x0_80_0_0_c11bfa80248d1a8d37c71786a560d02d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, азия, африка, латинская америка, михаил мишустин, еаэс, снг, шос
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АЗИЯ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Михаил Мишустин, ЕАЭС, СНГ, ШОС
Мишустин рассказал, на какие рынки переориентируется Россия
Мишустин: Россия переориентируется на перспективные рынки ЕАЭС, СНГ и БРИКС
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия переориентируется на перспективные рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, усиливает взаимодействие со странами Азии, Африки, Латинской Америки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Идет переориентация на более перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
Он отметил, что сейчас также усиливается взаимодействие России с государствами Азии, Африки, Латинской Америки.
Мишустин рассказал, какие российские товары покупают недружественные страны