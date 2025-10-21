Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал, на какие рынки переориентируется Россия - 21.10.2025
Мишустин рассказал, на какие рынки переориентируется Россия
Россия переориентируется на перспективные рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, усиливает взаимодействие со странами Азии, Африки, Латинской Америки, сообщил... | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия переориентируется на перспективные рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, усиливает взаимодействие со странами Азии, Африки, Латинской Америки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идет переориентация на более перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". Он отметил, что сейчас также усиливается взаимодействие России с государствами Азии, Африки, Латинской Америки.
Мишустин рассказал, на какие рынки переориентируется Россия

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия переориентируется на перспективные рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, усиливает взаимодействие со странами Азии, Африки, Латинской Америки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Идет переориентация на более перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
Он отметил, что сейчас также усиливается взаимодействие России с государствами Азии, Африки, Латинской Америки.
