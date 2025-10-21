https://1prime.ru/20251021/naryshkin-863748525.html
Британия и ЕС задействуют против России все рычаги, заявил Нарышкин
Британия и ЕС задействуют против России все рычаги, заявил Нарышкин - 21.10.2025, ПРАЙМ
Британия и ЕС задействуют против России все рычаги, заявил Нарышкин
Великобритания и ведущие страны Евросоюза задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до терактов, заявил... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T10:48+0300
2025-10-21T10:48+0300
2025-10-21T10:48+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Великобритания и ведущие страны Евросоюза задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до терактов, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, текст его речи опубликован на сайте СВР. "Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси", - сказал Нарышкин.
Британия и ЕС задействуют против России все рычаги, заявил Нарышкин
