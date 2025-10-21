https://1prime.ru/20251021/naryshkin-863748525.html

Британия и ЕС задействуют против России все рычаги, заявил Нарышкин

Британия и ЕС задействуют против России все рычаги, заявил Нарышкин - 21.10.2025, ПРАЙМ

Британия и ЕС задействуют против России все рычаги, заявил Нарышкин

Великобритания и ведущие страны Евросоюза задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до терактов, заявил... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T10:48+0300

2025-10-21T10:48+0300

2025-10-21T10:48+0300

политика

россия

мировая экономика

великобритания

рф

самарканд

сергей нарышкин

ес

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863748350_0:10:3000:1698_1920x0_80_0_0_7af4904590f336eeae078f8ccd990175.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Великобритания и ведущие страны Евросоюза задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до терактов, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, текст его речи опубликован на сайте СВР. "Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси", - сказал Нарышкин.

https://1prime.ru/20250930/svr-862987068.html

великобритания

рф

самарканд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, великобритания, рф, самарканд, сергей нарышкин, ес, снг