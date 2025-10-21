Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нарышкин обвинил Британию в подготовке диверсий в Балтийском и Черном морях - 21.10.2025
Нарышкин обвинил Британию в подготовке диверсий в Балтийском и Черном морях
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Британская разведка после подрыва "Северных потоков" тестирует границы дозволенного против ЕС, готовя диверсии в Балтийском и Черном морях, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов "Северный поток", продолжают тестировать границы дозволенного в отношении есовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях", - отметил Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, текст его речи опубликован на сайте СВР.
Нарышкин обвинил Британию в подготовке диверсий в Балтийском и Черном морях

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Британская разведка после подрыва "Северных потоков" тестирует границы дозволенного против ЕС, готовя диверсии в Балтийском и Черном морях, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов "Северный поток", продолжают тестировать границы дозволенного в отношении есовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях", - отметил Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, текст его речи опубликован на сайте СВР.
Политика
 
 
Заголовок открываемого материала