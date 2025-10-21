https://1prime.ru/20251021/naryshkin-863749380.html

Нарышкин обвинил Британию в подготовке диверсий в Балтийском и Черном морях

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Британская разведка после подрыва "Северных потоков" тестирует границы дозволенного против ЕС, готовя диверсии в Балтийском и Черном морях, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов "Северный поток", продолжают тестировать границы дозволенного в отношении есовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях", - отметил Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, текст его речи опубликован на сайте СВР.

2025

