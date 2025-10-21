https://1prime.ru/20251021/neft--863743646.html
Мировые цены на нефть слабо снижаются
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром слабо снижаются на проявлении признаков профицита на рынке, свидетельствует динамика торгов и комментарии аналитиков По состоянию на 8.30 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,03%, до 60,99 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 56,98 доллара. За предыдущую неделю нефть марки Brent снизилась в цене на 2,3%, марки WTI - на 2,97%. Аналитики Goldman Sachs связывают негативную динамику котировок с проявлением признаков профицита на рынке после данных Международного энергетического агентства (МЭА) по добыче в мире и управления энергетической информации минэнерго США по запасам нефти в США, их мнение приводит агентство Рейтер. МЭА на прошлой неделе повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 300 тысяч баррелей в сутки, до 3 миллионов, и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 106,1 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти в США за неделю по 10 октября увеличились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 423,8 миллиона баррелей, больше прогноза аналитиков. Аналитики Goldman Sachs во вторник заявили о сохранении прогноза по цене на нефть до 2026 года. Ожидается, что стоимость марки Brent может снизится до 52 долларов за баррель к четвертому кварталу следующего года, отмечает Рейтер.
