Нефть дорожает на новостях из США и Китая

2025-10-21T14:54+0300

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются, рынки оценивают перспективы торговой договоренности между США и Китаем, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 14.46 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,61% - до 61,38 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,7%, до 57,42 доллара. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения. Американский лидер также заявил, что Китай "будет платить" импортные пошлины в размере 155%, если стороны не смогут устранить разногласия в торговых отношениях. Котировки при этом несколько корректируются после трех недель снижения подряд, за это время цены суммарно опустились в среднем на 12%, с 70 долларов и 65 долларов для нефти марок Brent и WTI соответственно. "Нефть марки Brent продолжает удерживаться выше ключевого уровня в 60 долларов, несмотря на появление признаков растущего глобального профицита", - отмечают аналитики Saxo Bank A/S.

