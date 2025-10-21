https://1prime.ru/20251021/neft-863783672.html
В СМИ заметили "странное совпадение" в ЧП на европейских НПЗ
В СМИ заметили "странное совпадение" в ЧП на европейских НПЗ - 21.10.2025, ПРАЙМ
В СМИ заметили "странное совпадение" в ЧП на европейских НПЗ
21.10.2025 На двух нефтеперерабатывающих предприятиях в Румынии и Венгрии, которые обрабатывали российскую нефть, произошли ЧП, сообщил "Коммерсант".
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. На двух нефтеперерабатывающих предприятиях в Румынии и Венгрии, которые обрабатывали российскую нефть, произошли ЧП, сообщил "Коммерсант"."Причины обоих инцидентов пока не установлены, но по странному совпадению на обоих предприятиях перерабатывалась в том числе и российская нефть, — говорится в публикации. — Нельзя исключать, что в обоих случаях имели место диверсии против стран и компаний, идущих против генеральной линии Брюсселя".Как сообщается на сайте румынского завода Petrotel Lukoil, 20 октября около 11:30 на территории предприятия произошёл взрыв в системе промышленной канализации, в результате которого крышка люка была выброшена наружу. Один из работников получил травму. Предварительный осмотр показывает, что ущерб окружающей среде или работе завода отсутствует.В ночь на 21 октября на заводе нефтегазовой компании MOL неподалёку от Будапешта вспыхнул пожар. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил, что поставки топлива в страну безопасны."Мы проведем самое тщательное расследование обстоятельств пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте", — добавил Орбан в соцсети Facebook*.Представители компании MOL сообщили порталу Index, что пламя, вспыхнувшее ночью, удалось оперативно потушить, и пострадавших нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
