В Кремле прокомментировали учения НАТО - 21.10.2025
В Кремле прокомментировали учения НАТО
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские военные внимательно отслеживают и тщательно анализируют сюжеты и замыслы учений НАТО, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Они (военные - ред.) внимательно отслеживают ход таких учений. Разумеется, тщательно анализируются и сюжеты, и замыслы таких учений", - сказал Песков журналистам. Ранее издание Spiegel сообщило, что военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника.
12:50 21.10.2025
 
В Кремле прокомментировали учения НАТО

Песков: ВС России тщательно отслеживают ход учений НАТО

© fotolia.com / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Флаг НАТО. Архивное фото
© fotolia.com / selensergen
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские военные внимательно отслеживают и тщательно анализируют сюжеты и замыслы учений НАТО, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они (военные - ред.) внимательно отслеживают ход таких учений. Разумеется, тщательно анализируются и сюжеты, и замыслы таких учений", - сказал Песков журналистам.
Ранее издание Spiegel сообщило, что военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника.
Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Писториус назвал российский флот потенциальной угрозой для НАТО
19 октября, 19:49
 
