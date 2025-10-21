https://1prime.ru/20251021/peskov-863757929.html
В Кремле прокомментировали учения НАТО
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские военные внимательно отслеживают и тщательно анализируют сюжеты и замыслы учений НАТО, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Они (военные - ред.) внимательно отслеживают ход таких учений. Разумеется, тщательно анализируются и сюжеты, и замыслы таких учений", - сказал Песков журналистам. Ранее издание Spiegel сообщило, что военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника.
