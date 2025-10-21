https://1prime.ru/20251021/peskov-863766360.html

Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков

Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков - 21.10.2025, ПРАЙМ

Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков

Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T13:49+0300

2025-10-21T13:49+0300

2025-10-21T13:49+0300

политика

россия

общество

рф

европа

самарканд

дмитрий песков

сергей нарышкин

нато

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863766207_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_6220dffa4297d1de18f8bbcf27ee56e1.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты попросили прокомментировать заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о подготовке европейских членов НАТО к войне с Россией. "Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны", - сказал Песков журналистам. Ранее на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде (Узбекистан) Нарышкин сообщил, что европейские союзники по НАТО готовятся воевать с Россией, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования альянса, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о якобы неизбежной агрессии со стороны Москвы.

https://1prime.ru/20251021/peskov-863765974.html

рф

европа

самарканд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, европа, самарканд, дмитрий песков, сергей нарышкин, нато, снг