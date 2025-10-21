https://1prime.ru/20251021/peskov-863766360.html
Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков
Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков - 21.10.2025
Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков
Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты попросили прокомментировать заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о подготовке европейских членов НАТО к войне с Россией. "Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны", - сказал Песков журналистам. Ранее на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде (Узбекистан) Нарышкин сообщил, что европейские союзники по НАТО готовятся воевать с Россией, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования альянса, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о якобы неизбежной агрессии со стороны Москвы.
Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков
