Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков - 21.10.2025
Политика
Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков
Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков - 21.10.2025, ПРАЙМ
Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков
Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:49+0300
2025-10-21T13:49+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты попросили прокомментировать заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о подготовке европейских членов НАТО к войне с Россией. "Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны", - сказал Песков журналистам. Ранее на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде (Узбекистан) Нарышкин сообщил, что европейские союзники по НАТО готовятся воевать с Россией, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования альянса, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о якобы неизбежной агрессии со стороны Москвы.
13:49 21.10.2025
 
Страны Европы подстрекают Украину на продолжение войны, заявил Песков

Песков: Европа подстрекает киевский режим на продолжение войны

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили прокомментировать заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о подготовке европейских членов НАТО к войне с Россией.
"Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
Ранее на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде (Узбекистан) Нарышкин сообщил, что европейские союзники по НАТО готовятся воевать с Россией, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования альянса, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о якобы неизбежной агрессии со стороны Москвы.
