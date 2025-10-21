Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.10.2025
РКН не отменял ограничения в отношении звонков в Telegram и WhatsApp
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не принимал решений об отмене ограничительных мер в отношении звонков в Telegram и WhatsApp в России. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не принимал решений об отмене ограничительных мер в отношении звонков в Telegram и WhatsApp в России. "Решений об отмене ограничений не принималось", - сказали в ведомстве, комментируя возобновление функции аудио- и видеозвонков в зарубежных мессенджерах без VPN-сервиса у некоторых россиян.
17:27 21.10.2025
 
РКН не отменял ограничения в отношении звонков в Telegram и WhatsApp

В Роскомнадзоре опровергли отмену ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не принимал решений об отмене ограничительных мер в отношении звонков в Telegram и WhatsApp в России.
"Решений об отмене ограничений не принималось", - сказали в ведомстве, комментируя возобновление функции аудио- и видеозвонков в зарубежных мессенджерах без VPN-сервиса у некоторых россиян.
РКН сообщил о мерах противодействия преступникам в Telegram и WhatsApp
