https://1prime.ru/20251021/rkn--863778280.html

РКН не отменял ограничения в отношении звонков в Telegram и WhatsApp

РКН не отменял ограничения в отношении звонков в Telegram и WhatsApp - 21.10.2025, ПРАЙМ

РКН не отменял ограничения в отношении звонков в Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не принимал решений об отмене ограничительных мер в отношении звонков в Telegram и WhatsApp в России. | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T17:27+0300

2025-10-21T17:27+0300

2025-10-21T17:27+0300

технологии

бизнес

россия

роскомнадзор

telegram

whatsapp

https://cdnn.1prime.ru/img/82760/20/827602034_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53fc150f1f7e640e79169215dcd081f2.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не принимал решений об отмене ограничительных мер в отношении звонков в Telegram и WhatsApp в России. "Решений об отмене ограничений не принималось", - сказали в ведомстве, комментируя возобновление функции аудио- и видеозвонков в зарубежных мессенджерах без VPN-сервиса у некоторых россиян.

https://1prime.ru/20250813/roskomnadzor-860679640.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, роскомнадзор, telegram, whatsapp