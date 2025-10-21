https://1prime.ru/20251021/rkn--863778280.html
РКН не отменял ограничения в отношении звонков в Telegram и WhatsApp
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не принимал решений об отмене ограничительных мер в отношении звонков в Telegram и WhatsApp в России. "Решений об отмене ограничений не принималось", - сказали в ведомстве, комментируя возобновление функции аудио- и видеозвонков в зарубежных мессенджерах без VPN-сервиса у некоторых россиян.
