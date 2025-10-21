https://1prime.ru/20251021/rossiya-863756648.html
Армения предложила России продлить срок пребывания иностранцев
ЕРЕВАН, 21 окт - ПРАЙМ. Ереван предложил Москве продлить срок временного пребывания иностранцев в России с 90 до 180 дней, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян. С 1 января 2025 года срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года. После вступления в силу новых правил армянские грузоперевозчики столкнулись с проблемой въезда в Россию. Они периодически устраивают акции протеста, требуя решить проблему. "Правительство Армении официально обратилось к правительству РФ и предложило заменить 90 дней, установленных внутренним законодательством России, на 180 дней. Предварительно должен сказать, что у нас есть положительный отклик. Наши партнеры в России согласились с нашими озабоченностями, и, насколько мне известно, в РФ законодательная инициатива уже находится на стадии внутреннего рассмотрения, что как раз и направлено на решение этой проблемы (грузоперевозчиков - ред.)", - заявил Папоян в парламенте Армении. Более того, по его словам, этот вопрос рассмотрят страны ЕАЭС 24 октября.
