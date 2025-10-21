Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оставил в силе отказ Tekfen во взыскании компенсации с "Роснефти" - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/sud--863757724.html
Суд оставил в силе отказ Tekfen во взыскании компенсации с "Роснефти"
Суд оставил в силе отказ Tekfen во взыскании компенсации с "Роснефти" - 21.10.2025, ПРАЙМ
Суд оставил в силе отказ Tekfen во взыскании компенсации с "Роснефти"
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые отказали турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T12:40+0300
2025-10-21T12:40+0300
россия
москва
рф
роснефть
вр
bp
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые отказали турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО "Русфен", российской структуре турецкого Tekfen Holding, во взыскании около 9,8 миллиарда рублей с ООО "Харампурнефтегаз", совместного предприятия "Роснефти" и британской ВР. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, окружной суд отклонил кассационную жалобу истцов на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Спор связан с договором 2019 года на строительство истцами по заказу ответчика 90-километрового газопровода от Харампурского месторождения до магистрального газопровода в Ямало-Ненецком автономном округе. В суде истцы заявили, что в ходе реализации проекта они понесли убытки ввиду его удорожания из-за аномальных погодных условий, ковидных ограничений и необходимости привлечения дополнительного финансирования. Суд, однако, признал заявленные истцами убытки необоснованными либо недоказанными. Так, истцы заявляли, что из-за ошибок в проекте им пришлось дополнительно потратить более 7,8 миллиарда рублей на устройство лежневой дороги и ее последующий демонтаж, но суд счел "фактическое выполнение работ" недоказанным. Суд решил также, что не подлежат возмещению заказчиком "расходы на проведение банкетов, подготовку новогодних подарков, покупку шашлыков, организацию питания работников, находящихся на вахте, прохождение медицинских осмотров перед трудоустройством, приемы у врача-уролога, врача-дерматолога, врача-невролога, врача-травматолога-ортопеда (снятие гипса), врача-хирурга, покупку "Смекты". Суд также признал, что убытки из-за простоя, вызванного антиковидными ограничениями, не подлежат компенсации ответчиком, так как эти меры были введены властями государства. Убытки из-за аномального холода суд тоже не стал возлагать на заказчика, отметив, что "низкие температуры в условиях Крайнего Севера… это распространенное, часто повторяющееся, обычное, прогнозируемое природное явление, не обладающее признаком чрезвычайности, поэтому истцы как профессиональные участники в сфере строительства могли разумно их предусмотреть". Правительство РФ в 2018 году передало право пользования Харампурским участком недр от "Роснефти" ее совместному предприятию с BP – компании "Харампурнефтегаз". По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Харампурнефтегаз" 51% принадлежит ООО "РН-Разведка и добыча", 49% – британской компании BP Russian Investments Limited.
https://1prime.ru/20251020/sud-863729991.html
https://1prime.ru/20251021/sud-863752819.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d829a0766c83769681dba7d0905588eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, рф, роснефть, вр, bp
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Роснефть, ВР, BP
12:40 21.10.2025
 
Суд оставил в силе отказ Tekfen во взыскании компенсации с "Роснефти"

Суд отказался взыскать 9,8 миллиарда рублей с "Роснефти" в пользу Tekfen

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Молоточек судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые отказали турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО "Русфен", российской структуре турецкого Tekfen Holding, во взыскании около 9,8 миллиарда рублей с ООО "Харампурнефтегаз", совместного предприятия "Роснефти" и британской ВР.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, окружной суд отклонил кассационную жалобу истцов на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Citibank - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Апелляционный суд отклонил иск СДМ-банка к американскому Citibank
Вчера, 20:41
Спор связан с договором 2019 года на строительство истцами по заказу ответчика 90-километрового газопровода от Харампурского месторождения до магистрального газопровода в Ямало-Ненецком автономном округе.
В суде истцы заявили, что в ходе реализации проекта они понесли убытки ввиду его удорожания из-за аномальных погодных условий, ковидных ограничений и необходимости привлечения дополнительного финансирования.
Суд, однако, признал заявленные истцами убытки необоснованными либо недоказанными. Так, истцы заявляли, что из-за ошибок в проекте им пришлось дополнительно потратить более 7,8 миллиарда рублей на устройство лежневой дороги и ее последующий демонтаж, но суд счел "фактическое выполнение работ" недоказанным.
Суд решил также, что не подлежат возмещению заказчиком "расходы на проведение банкетов, подготовку новогодних подарков, покупку шашлыков, организацию питания работников, находящихся на вахте, прохождение медицинских осмотров перед трудоустройством, приемы у врача-уролога, врача-дерматолога, врача-невролога, врача-травматолога-ортопеда (снятие гипса), врача-хирурга, покупку "Смекты".
Суд также признал, что убытки из-за простоя, вызванного антиковидными ограничениями, не подлежат компенсации ответчиком, так как эти меры были введены властями государства.
Убытки из-за аномального холода суд тоже не стал возлагать на заказчика, отметив, что "низкие температуры в условиях Крайнего Севера… это распространенное, часто повторяющееся, обычное, прогнозируемое природное явление, не обладающее признаком чрезвычайности, поэтому истцы как профессиональные участники в сфере строительства могли разумно их предусмотреть".
Правительство РФ в 2018 году передало право пользования Харампурским участком недр от "Роснефти" ее совместному предприятию с BP – компании "Харампурнефтегаз". По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Харампурнефтегаз" 51% принадлежит ООО "РН-Разведка и добыча", 49% – британской компании BP Russian Investments Limited.
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Суд в Улан-Удэ отправил под домашний арест заведующую цехом "Востока"
11:32
 
РОССИЯМОСКВАРФРоснефтьВРBP
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала