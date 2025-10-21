https://1prime.ru/20251021/sud--863757724.html
Суд оставил в силе отказ Tekfen во взыскании компенсации с "Роснефти"
Суд оставил в силе отказ Tekfen во взыскании компенсации с "Роснефти" - 21.10.2025, ПРАЙМ
Суд оставил в силе отказ Tekfen во взыскании компенсации с "Роснефти"
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые отказали турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО...
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые отказали турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО "Русфен", российской структуре турецкого Tekfen Holding, во взыскании около 9,8 миллиарда рублей с ООО "Харампурнефтегаз", совместного предприятия "Роснефти" и британской ВР. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, окружной суд отклонил кассационную жалобу истцов на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Спор связан с договором 2019 года на строительство истцами по заказу ответчика 90-километрового газопровода от Харампурского месторождения до магистрального газопровода в Ямало-Ненецком автономном округе. В суде истцы заявили, что в ходе реализации проекта они понесли убытки ввиду его удорожания из-за аномальных погодных условий, ковидных ограничений и необходимости привлечения дополнительного финансирования. Суд, однако, признал заявленные истцами убытки необоснованными либо недоказанными. Так, истцы заявляли, что из-за ошибок в проекте им пришлось дополнительно потратить более 7,8 миллиарда рублей на устройство лежневой дороги и ее последующий демонтаж, но суд счел "фактическое выполнение работ" недоказанным. Суд решил также, что не подлежат возмещению заказчиком "расходы на проведение банкетов, подготовку новогодних подарков, покупку шашлыков, организацию питания работников, находящихся на вахте, прохождение медицинских осмотров перед трудоустройством, приемы у врача-уролога, врача-дерматолога, врача-невролога, врача-травматолога-ортопеда (снятие гипса), врача-хирурга, покупку "Смекты". Суд также признал, что убытки из-за простоя, вызванного антиковидными ограничениями, не подлежат компенсации ответчиком, так как эти меры были введены властями государства. Убытки из-за аномального холода суд тоже не стал возлагать на заказчика, отметив, что "низкие температуры в условиях Крайнего Севера… это распространенное, часто повторяющееся, обычное, прогнозируемое природное явление, не обладающее признаком чрезвычайности, поэтому истцы как профессиональные участники в сфере строительства могли разумно их предусмотреть". Правительство РФ в 2018 году передало право пользования Харампурским участком недр от "Роснефти" ее совместному предприятию с BP – компании "Харампурнефтегаз". По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Харампурнефтегаз" 51% принадлежит ООО "РН-Разведка и добыча", 49% – британской компании BP Russian Investments Limited.
